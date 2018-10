Ram 1500 MY 2019 - Il "big boy" arriva in Europa

quattroruote

: Ram 1500: il Model Year 2019 arriva anche in Europa - ClubAlfaIt : Ram 1500: il Model Year 2019 arriva anche in Europa -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Se appartenete ancora a quella categoria di persone che considera i pick-up solo come meri veicoli da lavoro, allora dovreste ricredervi: la tipologia di auto più amata negli Stati Uniti è anche quella che maggiormente ha cambiato pelle negli ultimi anni. Le credenziali professionali, infatti, hanno progressivamente sposato le ragioni del comfort e della tecnologia. Discorso valido anche per il nuovo Rammodel year, un bestione lungo quasi 6 metri che fa della poliedricità la sua arma più affilata. I prezzi per il nostro mercato partono da 64.447 euro. Stile e contenuti orgogliosamente americani. Non serve essere dei sopraffini intenditori di design per identificare la provenienza geografica del veicolo: le linee, fieramente squadrate, sono tipicamente yankee, così come la stazza. Il che potrebbe essere già un buon biglietto da visita per gli amanti del genere; e un ...