Raiz | così il suo album Neshama lega il nord e il sud del Mediterraneo | “Ho imparato a

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) “Sono un napoletano ebreo cresciuto tra rock, global beat e tradizione”.si presenta, che ritorna insieme ai Radicanto con(Area Live / Puglia Sound). Unche richiama i fedeli alla pace, una pace possibile per ora solo in musica. Un viaggio intimo e mistico in noi stessi, cheile il sud del, fondendo la melodia e la lingua napoletana ai testi paraliturgici della tradizione degli ebrei di origine spagnola. Unanticipato dal singolo, Jerusalem, cover dell’artista reggae ivoriano Alpha Blondy, che vede la partecipazione al violino di Mauro Pagani. L’intensa Astrigneme è l’unica canzone originale del disco, arricchita dal testo dei Cantico dei Cantici e dal piano di Rita Marcotulli. Suggestiva anche la versione ebraica di Era de maggio. Il suono avvolgente dei Radicando e gli arrangiamenti di Giuseppe De Trizio, fanno di ...