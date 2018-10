Radiogol | tra sogni e ricordi Riccardo Cucchi racconta trentacinque anni di calcio ma

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) “Non ho mai avuto paura del buio, anzi. Nell’oscurità si nascondono i, ed è più facile averli tutti per sé”. Raro, difficile, affatto scontato inciampare in un libro capace di rapire il lettore procedendo per impressioni, senza badare troppo alle regole del tempo o alla logica dei temi. Condiminuto per minuto (il Saggiatore, 2018)sfoglia il suo personalissimo album di, riacciuffandoli qua e là, rovistando fra una vita spesa appollaiato dietro al microfono, con un paio di cuffie ben premute sulla testa e il teatro del mondo davanti a sé. Non solo football, infatti, ma anche cronaca, Olimpiadi, avventure d’infanzia e gioventù, questo è: 290 pagine distribuite in tre sezioni (la Radio, le Sfide, gli Incontri) in cui gli aneddoti fioriscono. Giornalista Rai e voce amica di oltre due generazioni d’appassionati ...