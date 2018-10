Quota 100 | M5s contro Boeri | “Vergogna | giudizio politico” Lui | “Esigo rispetto per

Boeri : “Con Quota 100 un dipendente statale potrebbe perdere fino a 500 euro al mese” : Un dipendente pubblico che va in pensione con “quota 100” potrebbe perdere fino a 500 euro al mese. Lo ha detto il presidente dell’Inps Tito Boeri durante un’audizione alla Commissione Lavoro alla Camera. «Un lavoratore pubblico che va in pensione adesso con 62 anni e 38 di contributi, rispetto che andare con una pensione piena a 67 anni - ha detto...

Pensioni - da Quota100 con 4 finestre a Opzione Donna : le novità nella manovra : La proroga del regime sperimentale di Opzione Donna, l’istituzione della quota 100 per il pensionamento anticipato a 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, la riduzione delle Pensioni considerate d’oro (quelle superiori a 4.500 mensili nella parte non coperta da contributi previdenziali) e l’aumento delle minime a 780 euro al mese. Anche se ancora non si conoscono i dettagli per l’applicazione delle nuove regole, sono queste le ...

Pensioni - Boeri : “Con Quota 100 e stop all’adeguamento alla speranza di vita costi di 140 miliardi in dieci anni” : Nuovo scontro tra il presidente Inps Tito Boeri e il governo gialloverde. Boeri è tornato in audizione davanti alla commissione Lavoro della Camera sulle proposte per l’equità del sistema previdenziale e ha spiegato che la quota 100 per andare in pensione insieme alla mancata indicizzazione dell’età di uscita alla speranza di vita costerà 140 miliardi nei prossimi dieci anni oltre ad avere, a regime, un impatto di 100 miliardi sul ...

M5s attacca Boeri : "Una vergogna il suo giudizio politico su Quota 100" - la replica : "Esigo rispetto" : Dopo la Lega anche il Movimento 5 Stelle attacca Tito Boeri per le opinioni che ha espresso sulla manovra. "È una vergogna", ha affermato il deputato M5s Davide Tripodi, che il presidente dell'Inps abbia dato un "giudizio politico" sulla quota 100 per le pensioni. "Con la quota 100 il debito sale a 100 miliardi", aveva affermato Boeri, suscitando le ire di Salvini. "Abbiamo il rispetto massimo del Parlamento, è giusto esigere lo ...

Pensioni - novità : Quota 100 e finestre uscita : cosa cambia : quota 100 e il taglio delle “Pensioni d’oro” sono le principali misure previdenziali – oltre alla “pensione di cittadinanza” che copre il differenziale fino a raggiungere il minimo di 780 euro al mese – introdotte dal disegno di legge di Bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri e che entro giovedì dovrebbe essere presentato in Parlamento per l’iter di approvazione, con termine ultimo il 31 dicembre 2018. ...

I "fortunati" di Quota 100 : chi può lasciare il lavoro subito : quota 100 è alle porte. Da febbraio sarà superata definitivamente la legge Fornero. Il debutto del nuovo sistema previdenziale di fatto renderà vicina la porta d'uscita dal lavoro a chi è nato nel 1957. Il motivo è abbastanza chiaro: con quota 100 bastano i 62 anni di età e il versamento di 38 anni di contributi. I nati nel 1957 che hanno cominciato a lavorare a 24 anni di fatto sono già pronti per usufruire di quota 100. Con l'addio alla ...

Manovra - le novità sulle pensioni : 4 finestre e Quota 100. Reddito di cittadinanza solo con 5 anni di residenza - Le nuove pensioni in due minuti-Videoscheda : Come cambiano le regole per andare in pensione con l’abolizione dei limiti della legge Fornero? A 62 anni con 38 di contributi, a 63, 64, 65 e 66 anni d’età la quota diventa rispettivamente 101 (63+38), 102, 103 e 104. Arrivano anche misure anti povertà come la pensione di cittadinanza

