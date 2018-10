: In riferimento a numerose richieste da parte degli organi di stampa, l’ufficio stampa della Presidenza della Repubb… - Quirinale : In riferimento a numerose richieste da parte degli organi di stampa, l’ufficio stampa della Presidenza della Repubb… - Agenzia_Ansa : #DiMaio: ''Non è possibile che vada al #Quirinale un testo manipolato che riguarda la #pacefiscale. Domani sarà dep… - tg2rai : #UltimOra Di Maio sul dl fiscale: al Quirinale testo manipolato non concordato in cdm, denunciamo in procura. Inacc… -

"Ildel decreto legge in materia fiscale per la firma del Presidente della Repubblica non è ancoraal". E' quanto precisa una nota dell'ufficio stampa deldopo quanto detto dal vicepremier Di Maio a 'Porta a Porta'.(Di mercoledì 17 ottobre 2018)