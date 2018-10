huffingtonpost

: Quell'empatia che aiuta la vita di mamme e figli - HuffPostItalia : Quell'empatia che aiuta la vita di mamme e figli - Luca_1998 : RT @bubinoblog: Mara Venier ha fatto rinascere, dalle macerie, un brand storico della tv italiana come #DomenicaIn, dato per finto. Gli osp… - _NicoloC_ : RT @bubinoblog: Mara Venier ha fatto rinascere, dalle macerie, un brand storico della tv italiana come #DomenicaIn, dato per finto. Gli osp… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Qualche giorno fa mi è capitato di leggere lo sfogo di una persona che si era ritrovata ad affrontare una separazione ed era rimasta colpita dalla freddezza e pocadel giudice che aveva omologato la sentenza, questo signore sosteneva che:''La stanza di un Tribunale in cui si ufficializza la fine di una coppia non è un ufficio dell'anagrafe dove si va a fare la carta di identità... Non si sta a testa china senza neanche guardare in volto le persone, limitandosi a controllare e trascrivere i dati con aria stanca e distaccata".Questo signore ha esternato al giudice il suo disappunto, ha precisato che la scelta della separazione era stata fatta dalla moglie (ormai ex), ha sperato di vedere una reazione e di ricevere un po' di umanità dalle sagge parole del giudice che aveva di fronte. Ma questo non è successo.Ho molto riflettuto su queste sue ...