' Quell' auto l' ho incendiata io | chiedo scusa | risarcisco il danno'

Fiat - storico scacco al diesel : per la prima volta le auto a benzina costano meno di Quelle a gasolio [FOTO] : Per la prima volta in assoluto una casa automobilistica propone le vetture diesel a un costo inferiore rispetto alle vetture benzina dello stesso modello Un mese di ottobre ricco di novità per la pronta consegna Fiat, infatti gli italiani avranno la possibilità di mettersi al volante di una Fiat Tipo 1.3 Multijet da 95 CV a 11.900 euro nella versione a 4 porte, 12.900 euro per la 5 porte e 14.150 euro per la Station Wagon. Inoltre, vi è un ...

“La prova del cuoco” - torna Antonella Clerici? L’autore del programma e Quella frase contro Elisa Isoardi : Prima allontanata, ora osannata. Antonella Clerici torna a far parlare di sé e indovinate un po’, riguardato la sua creazione, ovvero “la prova del cuoco”. Beh, per la Clerici sarebbe un ritorno in grande stile. In tanto rimpiangono la sua assenza ma un commento delL’autore riaccende le speranze. Perché parliamoci chiaro: Antonella Clerici non ha mai nascosto di avere sempre nel cuore La prova del cuoco e le parole delL’autore, scritte in un ...

Auto - conviene Quella elettrica? La ricerca di Altroconsumo : L’Auto elettrica conviene, non solo all’ambiente. Perché se il costo iniziale per il suo acquisto è senza dubbio ancora elevato, nell’arco della sua vita viene ammortizzato rendendola più conveniente rispetto alle Auto alimentate a benzina o gpl, e anche rispetto alle ibride. Lo rivela una ricerca realizzata da Element Energy con il supporto di Beuc e Altroconsumo, che ha messo a confronto il cosiddetto Tco (ovvero il costo ...

Android Auto e Android 9 Pie - il rapporto ancora non decolla : ecco i problemi risolti e Quelli da risolvere : Gli Automobilisti che trascorrono molto tempo in Auto e utilizzano di frequente Android Auto farebbero meglio a sperare che Android 9 Pie tardi L'articolo Android Auto e Android 9 Pie, il rapporto ancora non decolla: ecco i problemi risolti e quelli da risolvere proviene da TuttoAndroid.

Genova - l'ombra del depistaggio Quella strana mail ad Autostrade... : Nella notte dopo la tragedia di Genova i consulenti reinviano un vecchio dossier ad Autostrade e nella mail scrivono una conclusione diversa che "scagiona" l'azienda. Mossa per depistare le indagini? Segui su affaritaliani.it

L'Europarlamento vota sul diritto d'autore. Le ragioni del Sì e Quelle del No : Il Parlamento europeo è nuovamente chiamato a approvare la proposta di direttiva sui diritti d'autore nel mercato unico digitale, in un voto altamente incerto alimentato da una battaglia a colpi di ...

Fascia da capitano - Tommasi 'Quelle diverse vanno autorizzate dalla Lega' : ROMA - Continua a tenere banco la questione della Fascia unica da indossare da parte di tutti i capitani dei venti club del massimo campionato, dopo la decisione della Lega A di vietare fasce ...

Festa del Fatto - “Autostrade? Umiliazione e vergogna per lo Stato che firmò Quelle concessioni. Se è vero governo del cambiamento le revochi” : “C’è Umiliazione e vergogna da cittadini per lo Stato che ha firmato quelle concessioni ad Autostrade”. E per prima cosa “un funzionario pubblico che firma contratti di quel tipo va chiamato a parlarne”. “Se il governo è davvero quello del cambiamento le revochi”. Ovvero “metta a gara e si ritorni a un ruolo proprio dello Stato”. Dal palco della Festa del Fatto Quotidiano in corso nel parco ...

Pd - Zingaretti : “Ci vuole discontinuità. Sono vecchi Quelli della ditta e Quelli che si autoproclamano nuovi” : “Ci vuole discontinuità nella classe dirigente, Sono vecchi quelli della ditta e Sono vecchi quelli che si autoproclamano nuovi”. A dirlo il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria Pd, Nicola Zingaretti, intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto Quotidiano, annunciando la sua iniziativa a Roma, nel prossimo autunno, per “ricostruire un pensiero democratico”. L'articolo Pd, Zingaretti: “Ci ...

Automobile - ecco com’è cambiata in cinquant’anni Quella degli italiani : In Italia il 1968 e tutti gli eventi storico-politici che da quell’anno scaturirono, segnarono un inevitabile spartiacque anche nel progresso della società, destinata a trasformarsi radicalmente. Così, a cinquant’anni esatti ci si chiede, ad esempio, come sia cambiata l’Automobile degli italiani, strumento che ha contribuito a determinare il modello di società industriale attuale. Stando a quanto riporta il sito DriveK, che si ...

L’auto elettrica di Kalashnikov (sì - Quelli dei mitra) - in perfetto stile sovietico : Uno dei grandi pregi dei motori elettrici è che non servono particolari competenze ingegneristiche per progettarli e produrli. Anzi, si possono comprare già belli e pronti da tante aziende. E per le batterie il discorso non cambia di molto. Così non c’è da stupirsi se quando si parla di auto elettriche ci siano molte aziende tradizionalmente impegnate in altri settori – come Dyson per esempio – pronte a scendere in campo. ...

Festa dell’Unità - dopo la sconfitta di Pisa il Pd cancella Quella di Riglione : “Militanti stanchi di un partito autoreferenziale” : A Pisa la storica Festa dell’Unità comunale di Riglione quest’anno non si farà. dopo settant’anni il Comitato direttivo del quartiere ha deciso di non organizzare stand e area dibattiti per una ragione soprattutto politica: la sconfitta alle amministrative dello scorso giugno quando Pisa è stata conquistata dal centrodestra a trazione leghista dopo cinquant’anni di giunte di centrosinistra. “C’è stanchezza tra i militanti per come sono andate le ...

Mai dalla parte del popolo e della Costituzione - sempre da Quella della finanza e dei mercati. L'estinzione auto-gestita del Partito ... : Concetti evidentemente sconosciuti alla deputata Pd, nonostante sia laureata in economia , oltre che ricercatrice, . Ma che il Partito democratico fosse passato dall'avere come punto di riferimento ...

Travolti dal fiume nel Pollino - 10 morti. Polemica sulle guide : “Quelle autorizzate non fanno il tour” : Le prime luci dell’alba hanno illuminato il triste trasporto delle dieci salme dalla palestra di Civita all’ospedale di Castrovillari. È il primo passaggio ufficiale dell’inchiesta aperta dalla Procura calabrese guidata dal procuratore Eugenio Facciolla, che ha ipotizzato i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d’atti ...