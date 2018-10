Quando lo sport detta il passo anche online

Tennis&Friends - Quando lo sport fa bene anche a chi non gioca : La prevenzione torna protagonista sulla terra rossa del Foro Italico che, oggi e domani, ospiterà il 'Villaggio della Salute' di 'Tennis&Friends'. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, ...

Cos'è il Cheerleading? Quando le ragazze pon pon diventano atlete professioniste : la storia di uno sport ancora sconosciuto in Italia : Una delle poche accademie presenti sul nostro territorio ha formato però una vera e propria Nazionale Italiana di cheerleader, capace di classificarsi nona ai campionati del mondo di cheerleading ad ...

Cos’è il Cheerleading? Quando le ragazze pon pon diventano atlete professioniste : la storia di uno sport ancora sconosciuto in Italia : Il cheerleading sbarca anche in Italia e fa diventare le semplici ragazze pon pon delle vere e proprie atlete: ecco cos’è questa pratica sportiva famosissima oltreoceano Al grido di “non chiamateci ragazze pon pon“, nascono anche in Italia le palestre in cui viene insegnato il cheerleading. La pratica sportiva, nata alla fine dell’Ottocento negli Stati Uniti, crea delle vere e proprie cheerleader professioniste. Non ...

Delta Nuoto - Quando l’eccellenza sportiva passa anche per l’inclusione sociale : Per la sua seconda puntata, Fatti In Comune ha voluto fare un vero e proprio viaggio per raccontare le eccellenze sportive del territorio del Municipio XIV. Il nuovo format realizzato da Roma Daily News in collaborazione con We Want Radio e condotto da Maria Romana Barraco e Alessio Cecera in onda in diretta tutti i giovedì alle 17:00 su Roma Daily News Tv accende i riflettori sulle eccellenze, le storie virtuose e le best practice ma anche le ...

Cosa succede Quando blockchain e sport industry si incontrano : Per quanto riguarda il mondo del betting, la più grande innovazione apportata dalla blockchain consiste nell'eliminare la discrepanza tra grandi player ed utenti finali. Attraverso la rete infatti si ...

Festa dei nonni 2018 : Quando sono anche campioni. I più grandi record sportivi degli ultracentenari : Più di un secolo e stanno così. sono invecchiati bene e lo sport ha vinto sugli acciacchi della terza età. Questi nonni e bisnonni, nati all'inizio del Novecento, corrono maratone, nuotano, vanno in bici, sono atleti 'prof' e battono ogni record. Auguri nonni,...

Pagamento pensioni ottobre 2018/ Inps - calendario aggiornato : Quando presentarsi agli sportelli : Pagamento pensioni Inps ottobre 2018, calendario aggiornato: quando presentarsi agli sportelli per riscuotere l'assegno. Le ultime notizie: giorno bancabile e variazioni(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:51:00 GMT)

La Giulia Quadrifoglio dei Carabinieri - Quando una sportiva in divisa ti salva la vita : In un normale giorno di servizio le chiamate ai Carabinieri sono centinaia, ma Quando proventono dal 118, potete star sicuri che non è un banale furto nel garage. E proprio laltro ieri al Nucleo Radiomobile di Milano è arrivata, con preavviso pari a zero, una telefonata dal Centro Operativo per il traporto urgentissimo di organi da trapiantare. Ve labbiamo raccontato un po di tempo fa: per questi servizi salvavita la Benemerita ha unarma ...

La Giulia Quadrifoglio dei Carabinieri - Quando una sportiva ti salva la vita : In un normale giorno di servizio le chiamate ai Carabinieri sono centinaia, ma Quando proventono dal 118, potete star sicuri che non è un banale furto nel garage. E proprio laltro ieri al Nucleo Radiomobile di Milano è arrivata, con preavviso pari a zero, una telefonata dal Centro Operativo per il traporto urgentissimo di organi da trapiantare. Ve labbiamo raccontato un po di tempo fa: per questi servizi salvavita la Benemerita ha unarma ...

Restare in forma anche Quando lo sport non piace : i consigli : Fare sport quando non si è particolarmente motivati e amanti delle attività ginniche può rivelarsi un ostacolo complesso da superare, un vero blocco sia fisico che mentale. Nonostante i propositi iniziali la costanza potrebbe diminuire, come l'entusiasmo e la relativa voglia di ritornare in forma. Combattere queste condizioni è facile e possibile, basta porsi obiettivi facili da raggiungere, aggirando i limiti imposti dalla mente.Motivazione: ...

Quando la democrazia è un cappuccino da asporto : Apre Starbucks a Milano, che figata! Almeno così dovrebbe essere, invece no. C'è chi polemizza sui social perché Starbucks avrebbe occupato la sede dell'ex palazzo delle poste, un palazzo storico, e allora? Che problema c'è? La Storia insegna che qualsiasi monumento, anche dell'antichità, a un certo punto è stato adibito ad altro. Perfino San Pietro è stato realizzato smontando pezzi di altri edifici, una colonna qui, un pezzo di tempio là. Ma ...

Forum e lo Sportello di Forum 2018/2019 : Quando inizia - conduttore e cast : Forum e lo Sportello Di Forum 2018/19 il consueto appuntamento con il tribunale televisivo di Canale 5 e Rete 4 sta per tornare!! Al timone ci sarà sempre la giornalista Barbara Palombelli coadiuvata da un team di giovani collaboratori. Forum e lo Sportello di Forum: stessa squadra Il pubblico sia di Canale 5 e di Rete 4 potrà contare sul ritorno di due appuntamenti che la scorsa stagione hanno registrato ascolti ottimi. Infatti Forum su Canale ...

La Domenica Sportiva 2018/19 condotta da Giorgia Cardinaletti : orari tv e Quando inizia : Domenica 19 agosto, alle ore 22:30, sarà possibile seguire la prima puntata della Domenica Sportiva 2018/2019. Il celebre programma sportivo di Rai 2 quest'anno sarà condotto da Giorgia Cardinaletti in solitaria e avrà come ospiti in studio due campioni del mondo del Mundial '82 quali Paolo Rossi e Marco Tardelli. Saranno poi presenti il giornalista Jacopo Volpi e l'ex calciatore di Verona e Fiorentina Antonio Di Gennaro, che per il prossimo ...

Fratelli di sport - Quando l'atletica è questione di famiglia : Il papà ha parlato di «scienza di sport familiare» partendo dalla mamma dei gemelli, Edith de Martelaere, ex sprinter. La sorella Olivia ha già portato a casa l'oro olimpico nella staffetta 4 100 a ...