Pure l' università si fa buonista | euro più crediti se aiuti i migranti

Pure l'università si fa buonista : ?più crediti se aiuti i migranti : In Trentino-Alto Adige l'equazione scuola-migranti deve piacere. Un accostamento apprezzato, visti gli ultimi casi portati agli onori della cronaca. Nei giorni scorsi ilGiornale.it vi aveva raccontato in esclusiva la partecipazione degli alunni delle elementari di Arco ad una "lezione" con i richiedenti asilo. E ora è l'università degli Studi di Trento avrebbe deciso di conferire "crediti formativi" a chi "fa volontariato per i rifugiati". A ...