Pure l' università si fa buonista | ​più crediti se aiuti i migranti

ilgiornale

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) In Trentino-Alto Adige l'equazione scuola-deve piacere. Un accostamento apprezzato, visti gli ultimi casi portati agli onori della cronaca. Nei giorni scorsi ilGiornale.it vi aveva raccontato in esclusiva la partecipazione degli alunni delle elementari di Arco ad una "lezione" con i richiedenti asilo. E ora è l'degli Studi di Trento avrebbe deciso di conferire "formativi" a chi "fa volontariato per i rifugiati". A denunciarlo è stato il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Bortoli, che ha presentato una interrogazione parlamentare al ministro dell'Istruzione, Bussetti. Il segretario della Commissione Finanze nella sua interrogazione ha scritto che "nell'ambito del calendario promosso da SuXr (studenti universitari per i rifugiati) degli incontri formativi con le associazioni è previsto un appuntamento con le associazioni trentine attive nel settore del ...