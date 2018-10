PSG | Neymar vuole tornare a Barcellona | i catalani riflettono

PSG - adesso Neymar vuole tornare al Barcellona : Neymar Junior si è pentito di essere andato al Parigi Saint-Germain. Per questo motivo, si è già offerto più volte di tornare al Barcelona, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo che già aveva ...

Neymar pentito del PSG : Neymar Junior si è pentito di essere andato al Parigi Saint-Germain . Per questo motivo, si è già offerto più volte di tornare al Barcelona, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo che già aveva ...

Mbappé - 4 gol in 13 minuti in PSG-Lione e nuovo tifoso : è il figlio di Neymar : Il figlio di Neymar ha un nuovo idolo... e non è suo padre. Anzi, meglio, non è "solo" suo padre. Perché dopo il poker siglato contro il Lione, anche Kylian Mbappé è entrato nel cuore del piccolo ...

DIRETTA/ PSG-Lione - streaming visibile su Dazn : Neymar firma l'1-0 (VIDEO) : 9’: Neymar PSG trasforma il calcio di rigore e sblocca la partita. Il classico bacio prima del pallone ancora una volta ha portato fortuna al brasiliano. Sesto gol nel giro di una settimana. 1’: Il primo tempo è cominciato da poco. Paris Saint Germain e Lione si affronteranno questa sera, 7 ottobre, allo stadio Parco dei Principi di Parigi. La gara di Ligue 1 mette di fronte la storia del calcio francese: da una parte il PSG milionario di ...

PSG - che numeri Neymar : la tripletta è da primato : Nella conferenza stampa alla vigilia del match era stato chiaro: "Non sono ancora al 100% della forma, ho sofferto molto durante il Mondiale. Adesso però non posso continuare a piagnucolare". Parole a ...

Neymar-show e il PSG cammina sulla Stella Rossa. Schalke corsaro a Mosca : TORINO - Sontuosa partita dei parigini che stendono lo Stella Rossa 6-1. Superiori sotto ogni aspetto, basterebbe Neymar ad archiviare la pratica: il brasiliano sigla una splendida tripletta, con due ...

VIDEO Neymar segna una spettacolare tripletta in PSG-Stella Rossa 6-1 : tre gol d’autore in Champions League : Neymar è stato assoluto protagonista della vittoria del PSG contro la Stella Rossa Belgrado nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il fenomeno brasiliano ha infatti segnato una spettacolare tripletta nel successo dei parigini per 6-1 contro i serbi: due gol su punizione e uno su azione per l’attaccante che ha disputato una partita di altissimo livello. Di seguito i VIDEO dei gol di Neymar in PSG-Stella ...

Il PSG travolge la Stella Rossa 6-1. Tripletta di Neymar : Il Paris Saint Germain ha battuto la Stella Rossa Belgrado 6-1, 4-0, a Parigi in una partita della seconda giornata del Gruppo C di Champions League. Una gara senza storia nel segno di Neymar, autore ...

Champions - PSG-Stella Rossa : 6-1. Goleada dei francesi - Neymar show : Più che una partita, un'esibizione. Al Parco dei Principi di Parigi, il Paris Saint Germain schianta la Stella Rossa di Belgrado con un eloquente 6-1. Uomo-partita indubbiamente Neymar. Il brasiliano ...

Risultati Champions League – PSG versione Roland Garros nel segno di Neymar : gioia Schalke nel finale : Il PSG travolge la Stella Rossa con un netto 6-1, Neymar si porta a casa il pallone con una tripletta: lo Schalke 04 supera la Lokomotiv Mosca nel finale Mercoledì di Champions League che si apre con le prime due sfide delle 18.55 con ben 8 gol segnati ed emozioni forti da Parigi a Mosca. In Francia il PSG fa le prove per il Roland Garros della prossima stagione, liquidando la pratica Stella Rossa con un tennistico 6-1. I parigini ...

Champions League – Gol pazzesco di Neymar : la punizione illumina la notte di PSG-Stella Rossa [VIDEO] : Un gol fantastico di Neymar su calcio di punizione illumina la notte di Champions a Parigi: il PSG passa in vantaggio sulla Stella Rossa con una magia del brasiliano che poi raddoppia Dopo la sconfitta nella sfida d’esordio, il PSG non può più permettersi di sbagliare. Contro la Stella Rossa di Belgrado, i parigini si affidano al talento di Neymar che dopo 20 minuti porta in vantaggio i francesi con un gol fantastico. La stella ...

Diretta / PSG Stella Rossa (risultato live 2-0) streaming video e tv : doppietta di Neymar! : Diretta Psg Stella Rossa, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la seconda giornata del gruppo C di Champions League(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:12:00 GMT)

PSG - Neymar : 'Tuchel può farci vincere la Champions. Futuro? Sto bene a Parigi - e con Mbappé...' : L'attaccante del PSG Neymar parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con la Stella Rossa: 'Il Mondiale? Ho fatto del mio meglio per partecipare al Coppa del Mondo dopo l'infortunio. Ho dato il massimo, ma sono frustrato da questa competizione, non voglio piagnucolare per tutta la vita, ho più motivi per essere felice che triste oggi. Mbappé? Sono molto ...

Champions League - PSG-Stella Rossa. Neymar : 'Ora basta piagnucolare' : Quest'estate, in Coppa del Mondo, ho sofferto molto , mi sono infortunato ma ho fatto tutto il possibile per giocare con il Brasile anche se poi è finita male, ma non posso continuare a piagnucolare "...