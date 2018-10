Promettimi di Elisa | testo e significato | il brano è una dedica toccante al suo secondo

Elisa : fuori ora la nuova canzone “Promettimi” : Altro anticipo dell'album "Diari aperti" The post Elisa: fuori ora la nuova canzone “Promettimi” appeared first on News Mtv Italia.

La dedica di Elisa in Promettimi - anticipazione di Diari aperti per Save the children (video e testo) : La dedica di Elisa in Promettimi arriva a qualche settimana dal rilascio di Diari aperti, nuovo album di inediti atteso per il 26 ottobre e dal quale ha rilasciato il singolo Se piovesse il tuo nome, a firma Dario Faini e Calcutta. Per Promettimi, disponibile in tutte le piattaforme digitali dal 15 ottobre, Elisa torna a scrivere testo e musica per quella che è diventata la colonna sonora di Save the children, con l'artista di Monfalcone che ...