Programmi TV del pomeriggio di oggi | venerdì 29 maggio 2026

Oggi, venerdì 29 maggio 2026, tutti i canali in chiaro del digitale terrestre trasmettono i programmi del pomeriggio. La programmazione include soap opera, talk show e programmi di intrattenimento, con orari variabili tra le 14 e le 18. Non sono previste variazioni rispetto alla normale gridazione. La maggior parte dei canali segue il consueto schema di programmazione, offrendo spettacoli diurna e serie televisive.

Programmi TV pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, venerdì 29 maggio 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 11:55 È sempre mezzogiorno! . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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