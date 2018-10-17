Programmi TV del pomeriggio di oggi | venerdì 12 dicembre 2025
Scopri i programmi TV del pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, con la guida completa agli appuntamenti sui principali canali in chiaro del digitale terrestre. Un’anteprima delle trasmissioni da non perdere per trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento e dell’informazione.
Programmi TV pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre 2025 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L'elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio.
Canale 5 - I programmi di oggi
Programmi per domenica pomeriggio? Venite ad ascoltare la fiaba "C'erano una volta..." di Dones Ricco Con raccolta fondi a favore di #TeamEnjoy, organizzazione che si occupa di rendere più leggera la degenza dei piccoli ospedalizzati - facebook.com Vai su Facebook
Canale 5 vola anche nel pomeriggio del 7 dicembre 2025, Domenica IN resta indietro - Giornata d’oro per Canale 5 che vince su quasi tutti i fronti con numeri record in access prime time, in prima serata e anche nel pomeriggio. Scrive ultimenotizieflash.com
Rivoluzione nel pomeriggio di Canale 5: Nuzzi si accorcia, raddoppia La forza di una donna - Da domani cambia la programmazione del pomeriggio di Canale 5 con La forza di una donna che raddoppia Grandi manovre su Canale 5. Secondo ultimenotizieflash.com