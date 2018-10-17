Scopri i programmi TV del pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, con la guida completa agli appuntamenti sui principali canali in chiaro del digitale terrestre. Un’anteprima delle trasmissioni da non perdere per trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento e dell’informazione.

Programmi TV pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre 2025 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it