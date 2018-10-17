Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 23 maggio 2026

Da superguidatv.it 17 ott 2018 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14:00, un quiz in diretta su un canale locale, seguito alle 15:30 da un film d’azione trasmesso da un’emittente nazionale. Alle 17:00, un talk show di attualità con ospiti in studio, mentre alle 18:30 va in onda un programma di cucina. Su un canale tematico, alle 16:00, una serie TV di fantascienza. La programmazione termina alle 20:00 con un documentario ambientale.

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Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, sabato 23 maggio 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 12:35  Linea Verde Italia . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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