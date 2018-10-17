Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 16 maggio 2026

Oggi, sabato 16 maggio 2026, sono in programma diversi programmi televisivi nel pomeriggio sui canali in chiaro del digitale terrestre. La programmazione include varietà di generi e formati, con trasmissioni dedicate a intrattenimento, informazione e spettacolo. La maggior parte dei programmi si svolge tra le 14 e le 19, con alcune variazioni di orario tra i diversi canali. Questi appuntamenti costituiscono una parte della griglia televisiva di oggi, visibile senza costi aggiuntivi.

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Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, sabato 16 maggio 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 12:30 Linea Verde Italia . 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 16 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'oroscopo di Paolo Fox - I Fatti Vostri 17/04/2026 Sullo stesso argomento Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 2 maggio 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 9 maggio 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. Pomeriggio su Canale 5Stagione 3 - Episodio 114 - Ender esplode di rabbia e affronta Kaya: non accetta che Sahika continui a gravare sulla vita del figlio e pretende che venga tenuta a distanza. Kaya, però, si oppone con f ... sorrisi.com Programmi Tv domani pomeriggioProgrammi tv domani pomeriggio in onda guida tv cosa vedere pomeriggio giorno dopo tutti canali digitale mediaset premium sky streaming cosa fanno in tv ... comingsoon.it