Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 11 aprile 2026

Oggi, sabato 11 aprile 2026, i programmi TV del pomeriggio sono trasmessi su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. La programmazione include vari show, film e approfondimenti, visibili a partire dalle prime ore del pomeriggio. Gli spettatori possono seguire le diverse proposte sui canali disponibili senza la necessità di abbonamenti o apparecchiature speciali. La lista completa delle trasmissioni di oggi si trova sui guide TV.

Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 11 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, sabato 11 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 12:30 Linea Verde Italia .🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 4 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi.

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