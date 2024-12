Superguidatv.it - Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 24 dicembre 2024

TVdi24su tutti i canali in chiaro del digitale terrestreItv deldi. L’elenco di tutti i, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di24, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardarein TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00.TVsu Rai 1 – ch 112:00 È sempre mezzogiorno 13:30 Tg1 14:05 Zecchino d’Oro – La Magia della Vigilia 16:13 Che tempo fa 16:15 Tg1 16:25 Pattini d’argento (Film Romance)18:40 Santa Messasu Rai 2 – ch 211:10 I Fatti Vostri 13:00 Tg2 13:30 Tg2 Costume & Società 13:50 Tg2 Medicina 33 14:00 Natale a Londra (Film Commedia)15:30 BellaMa’ 17:00 La Porta Magica 18:10 TG2 LIS 18:15 Tg2 18:35 Tg Sport 18:58 Meteo 2 19:00 N.