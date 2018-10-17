Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 13 aprile 2026

Oggi, lunedì 13 aprile 2026, sono in onda i programmi televisivi del pomeriggio sui canali in chiaro del digitale terrestre. La programmazione comprende show, serie e approfondimenti, visibili su diversi canali. La lista completa dei programmi disponibili viene trasmessa in modo da permettere agli spettatori di scegliere cosa seguire durante le ore pomeridiane. La programmazione è pubblicata sui guide TV e sui siti ufficiali delle emittenti.

Programmi TV pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, lunedì 13 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 11:55 È sempre mezzogiorno! .🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 13 aprile 2026 Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 6 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. Leggi anche: Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 2 febbraio 2026 Il Paradiso Delle Signore dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Verità Shock Per Matteo!