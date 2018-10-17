Oggi pomeriggio, giovedì 12 febbraio 2026, tutti i canali in chiaro del digitale terrestre trasmettono programmi diversi. La maggior parte delle emittenti propone talk, soap e film, senza grandi novità. Gli spettatori si preparano a trascorrere alcune ore davanti alla tv, scegliendo tra le varie opzioni disponibili.

Programmi TV pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 12 febbraio 2026

Approfondimenti su Programmi TV

Oggi pomeriggio, tutti i principali canali del digitale terrestre trasmettono i loro programmi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Torino, sigilli al centro sociale Askatasuna: tensioni al corteo di protesta - Ore 14 Sera 18/12/25

Ultime notizie su Programmi TV

Argomenti discussi: Noah Wyle e L’Allegro Chirurgo; Ascolti tv ieri sera sabato 7 febbraio, Maria De Filippi cala per colpa delle Olimpiadi; Amici, ospiti Alex Britti, Ilenia Pastorelli e Antonia; Programmi tv domani, 13 febbraio 2026 su Rai, Mediaset e altri canali del Dtt.

Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 31 gennaio...0Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 31 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it

Almanacco del 6 Febbraio 2026, scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 796 febbraio 1952: la morte di Giorgio VI segna l'ascesa al trono di Elisabetta II. Ripercorriamo l'inizio del regno più longevo della storia britannica ... infocilento.it

APPUNTAMENTO GIOVEDÌ POMERIGGIO PER PREPARARE INSIEME INCANTO 2026 Come già l'anno scorso, vorremmo avere un momento collettivo per discutere dei programmi e delle iniziative per l'anno 2026, in particolare sulla nuova edizione di InCa - facebook.com facebook