Programmi TV del pomeriggio di oggi | domenica 12 aprile 2026

Ecco i programmi TV in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile 2026, trasmessi sui canali in chiaro del digitale terrestre. La programmazione copre diverse fasce orarie e include varietà di generi, dai programmi di intrattenimento alle serie televisive. Tutti i dettagli sugli orari e i titoli sono disponibili per gli spettatori che desiderano seguire le trasmissioni previste per questa giornata.

Programmi TV pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, domenica 12 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 12:20 Linea Verde .🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Programmi TV del pomeriggio di oggi | domenica 12 aprile 2026 Programmi TV del pomeriggio di oggi | domenica 5 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. L'oroscopo di Paolo Fox - I Fatti Vostri 05/02/2026