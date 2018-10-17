Programmi TV del pomeriggio di oggi | domenica 12 aprile 2026

Ecco la guida ai programmi televisivi in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile 2026. Sono disponibili su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre, offrendo una varietà di spettacoli, film e programmi di intrattenimento. La programmazione si svolge dalle prime ore del pomeriggio fino a sera, con diverse proposte per gli spettatori di tutte le età.

Programmi TV pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, domenica 12 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 12:20 Linea Verde .🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Programmi TV del pomeriggio di oggi | domenica 5 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi.

Le donne della Bibbia - Domenica 5 e lunedì 6 aprile, in prima serata su Canale 5