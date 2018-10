Principi generali sulla rinunzia al giudizio processuale ed extraprocessuale

Riconoscimento del debito o ricognizione del debito : Principi generali : Cassazione del 15.5.2018 n. 11766 ha affermato che il destinatario della dichiarazione ex art. 1988 cc ( ricognizione del debito ), stante l'astrazione della causa debendi, se agisce per l'adempimento della obbligazione, ha l'onere di provare la ricognizione di debito e non l'esistenza del rapporto giuridico; incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale.Continua ...

Principi generali della divisione endoesecutiva : Cassazione del 20.8.2018 n. 20817 ha affermato che la divisione endoesecutiva, nel processo di espropriazione di beni indivisi, è introdotta con la pronuncia - se sono presenti tutti gli interessati - o con la notifica - in caso non siano presenti tutti gli interessati - dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone; di conseguenza, per l'introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva non è necessaria la notifica ed iscrizione ...