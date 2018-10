Primo trailer de Il Nome della Rosa | scontri e dramma nelle immagini della serie

EA mostra la campagna single player di Battlefield 5 nel Primo trailer : Electronic Arts e DICE hanno finalmente lanciato il primo trailer ufficiale di di Battlefield 5 dedicato alla nuova campagna single player, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Per i fan del gioco l’attesa sta quasi per terminare visto che ormai manco poco più di un mese al suo arrivo sul mercato. Battlefield 5 infatti sarà disponibile in vendita a partire dal prossimo 20 novembre su PS4, Xbox One e PC. Gli utenti più appassionati ...

Previsto per oggi il Primo trailer dedicato al single player di Battlefield V : A quanto pare, EA e DICE stanno per rivelare molti dettagli sulla campagna per giocatore singolo di Battlefield V che sarà strutturata con le War Stories.Come riporta VG247.com, le due compagnie hanno sempre mostrato molto poco della modalità e dall'E3 2018 non abbiamo più sentito o visto nulla al riguardoPer ovviare a questo problema, DICE sta pianificando la condivisione di molte informazioni questa settimana, iniziando con un nuovo trailer ...

Botteghino : 'A star is born' è Primo - dominano Bradley Cooper e Lady Gaga - trailer - : 'A star is born', il film di e con Bradley Cooper e Lady Gaga presentato a Venezia, a dominare la classifica Cinetel di questo week end, con un incasso di 1.706.612 euro. Al remake del cult ...

Aladdin - ecco il Primo teaser trailer del film Disney con attori in carne e ossa : Sembrava impossibile riuscire a trasporre le atmosfere incantate da Mille e una notte che avevano caratterizzato il classico dell’animazione Disney Aladdin in una versione live-action. Invece pare che il nuovo adattamento diretto da Guy Ritchie ci stia riuscendo in pieno, almeno a giudicare dal primo teaser trailer che è stato diffuso l’11 ottobre. Nonostante la brevità, infatti, vediamo il deserto nei pressi di Agrabah ricostruito ...

«Aladdin» : ecco il Primo trailer del live-action firmato Disney : CRUDELIA (2018)IL RE LEONE (2019)PINOCCHIO (2018)DUMBO (2019) MULAN (2018)LA SIRENETTA (2017)ALADDIN (2019) GENIESCAMPANELLINOROSE RED (2019)THE CHRONICLES OF PRYDAIN I tetti di Agrabah all’imbrunire, le piume rosse di Iago che volteggiano nel cielo e la Caverna delle Meraviglie che spalanca le fauci, «soltanto uno può entrare qui, un diamante allo stato grezzo». Il primo teaser del live action di Aladdin, che uscirà in America il 24 ...

«Rocketman» : il Primo trailer del film su Elton John : Elton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReElton John: il vestito del ReUn film biografico, dedicato ad una delle più grandi popstar viventi. Rocketman, la cui data di ...

Disponibile il Primo trailer gameplay di Warhammer : Chaosbane : La scorsa settimana Bigben e Eko Software hanno presentato il primo trailer di gameplay di Warhammer: Chaosbane. Ora, sono entrambe liete di rivelare la storyline del gioco in questo nuovo trailer."Tanto tempo prima del regno del nostro glorioso Karl Franz, le sanguinarie tribù del Nord unite invasero l'Impero degli Uomini. La Grande Guerra contro il Chaos imperversava, fino a quando Magnus il Pio riunì i cittadini di Nuln, creò una resistenza ...

Captain Marvel : arriva il Primo trailer in italiano : arriva online il trailer del film in uscita in primavera e fa impazzire tutti gli appassionati del mondo dei supereroi: in lingua originale e in italiano, il primo trailer di Captain Marvel in un ...

Brie Larson è Captain Marvel nel Primo trailer del film : Chi pensava che la Marvel avesse esaurito il suo repertorio di supereroi, almeno per il grande schermo, si sbagliava. Ora è infatti arrivato il momento di Captain Marvel, personaggio già noto ai lettori di fumetti ma al suo debutto cinematografico. Creato nel 1967 da Stan Lee e Gene Colan, è stato l’identità segreta di diversi supereroi della Marvel Comics. Nel film è Carol Danvers che, quando la Terra viene coinvolta in una guerra ...

Captain Marvel - ecco il Primo trailer del nuovo film Marvel : Fra i fan del Marvel Cinematic Universe c’è molta attesa per il lancio di Captain Marvel: il film, infatti, sarà il primo a vedere come protagonista assoluta una supereroina, la pilota Carol Danvers interpretata dall’attrice premio Oscar Brie Larson, ma soprattutto sarà l’ultimo film della saga prima del lancio di Avengers 4. La pellicola, infatti, uscirà la prossima primavera e finora avevamo visto solo qualche immagine in ...

Arriva la conferma dei rumor : Resonance of Fate 4K/HD Edition annunciato con data di uscita e Primo trailer : È ancora una volta tempo di remaster e in particolare di un annuncio che conferma un rumor nato da un marchio registrato negli scorsi giorni. Resonance of Fate sta effettivamente per tornare sui nostri schermi e in particolare su PS4 e su PC (debutto assoluto su questa piattaforma) con una edizione che ovviamente proporrà diversi miglioramenti grafici.Come riportato da Gematsu, Resonance of Fate 4K/HD Edition sarà disponibile su PS4 e PC a ...

Mary Poppins Returns - ecco il Primo trailer del sequel Disney : Era il 1963 quando nelle sale uscì Mary Poppins, il film musical targato Disney che vedeva l’incredibile Julie Andrews nei panni volanti di una magica tata capace di trasportare i bambini che accudiva in un incantevole mondo animato. Sembrava che la magia di quella pellicola non si potesse ripetere eppure l’effetto del primo trailer ufficiale di Mary Poppins Returns, il sequel previsto per il prossimo inverno, è davvero ...

Square Enix annuncia Project Prelude Rune : diamo uno sguardo al Primo trailer del nuovo gioco di Hideo Baba : Nell'ambito del Tokyo Game Show 2018, Square Enix ha annunciato con un breve trailer Project Prelude Rune, il titolo di debutto della divisione Studio Istolia guidata dal noto producer Hideo Baba.Square Enix non ha rivelato i dettagli del gioco, ma ha svelato che si tratterà di un'esclusiva per PS4. Baba ha una lunghissima carriera alle spalle durante la quale si è occupato principalmente dei videogiochi della serie Tales Of, sviluppati da ...