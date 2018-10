Presidio contro fabbrica bombe

Lodi : Presidio contro regolamento Comune : ANSA, - Lodi , 16 OTT - E' iniziato il presidio che durerà 12 ore in piazza Broletto a Lodi , sotto i portici del Comune , organizzato dal Coordinamento uguali doveri per protestare contro il regolamento ...

Cobas : domani Presidio lavoratori contro svendita negozi Unicoop : Roma – “domani dalle 10, sotto il Mise in via Molise, si terra’ il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori Unicoop Tirreno che rischiano la perdita del posto di lavoro a causa della svendita dei negozi. Insieme ad essi scenderanno in piazza i precari dei servizi Cup, ReCup e amministrativi, vittime di gare di appalto al massimo ribasso”. Lo si legge in una nota dei Cobas. “Abbiamo indetto uno sciopero, e lo ...