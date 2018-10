Prato | segretaria Lega | “Piste ciclabili? Fatte apposta per migranti Pratesi non vanno

ilfattoquotidiano

: Prato, la segretaria della Lega:«Le pista ciclabili? Favoriscono i migranti» - Corriere : Prato, la segretaria della Lega:«Le pista ciclabili? Favoriscono i migranti» - onnivori : RT @Corriere: Prato, la segretaria della Lega:«Le pista ciclabili? Favoriscono i migranti» - Nazione_Prato : E' bufera a Prato sulle parole della segretaria della Lega -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)? Sembrano una misura fattaper i richiedenti asilo e per gli immigrati, perché di solito si spostano a piedi o in bicicletta. Chi va a lavorare si sposta con la macchina”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara, su Radio24, dalladelladi, Patrizia Ovattoni. “Chi ha i bimbi piccini non è che va dal pediatra con la bicicletta” – continua – “Chi è che va in bicicletta a? Chi ha un lavoro e ha dei bambini no sicuramente, anche perché rischia di essere messo sotto a un camion. Almeno da casa mia ho provato ad andare in bicicletta, ma ho rischiato di essere ammazzata da un camion. Quindi, coloro chea piedi o in bicicletta sono molti richiedenti asilo, che non hanno la macchina”. La leghista si rende protagonista di un’accesa polemica con uno dei conduttori, David Parenzo, che le dà dell’”analfabeta di ...