Povertà | Italia prima in Europa per numero di persone a rischio

Mattarella : Povertà piaga inaccettabile - in aumento in Italia : Roma – “Nel ventiseiesimo anniversario della Giornata delle Nazioni Unite dedicata alla lotta alla poverta’, desidero esprimere il mio apprezzamento a coloro che si battono per liberare il mondo da una piaga inaccettabile per il nostro tempo, ancora contrassegnato da squilibri planetari”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del il 26° anniversario della Giornata delle Nazioni Unite ...

L'Italia è tra i Paesi europei con il più alto numero di persone a rischio Povertà : È L'Italia il Paese dell'Unione europea con il maggior numero di persone a rischio povertà o di esclusione sociale: sono 17,407 milioni, il 28,9% della popolazione. A rilevarlo è Eurostat che segnala ...

Ue - Eurostat : 112 - 9 mln persone richio Povertà - in Italia 17 - 4 mln

Povertà : diminuisce nell'Unione Europea - aumenta in Italia : Bene l'Unione Europea che è riuscita a diminuire il numero delle persone a rischio Povertà, male l'Italia dove invece il numero è aumentato. È quanto emerge da un rapporto dell'Eurostat, diffuso in ...

Povertà : Ue - Italia top persone a rischio : ANSA, - BRUXELLES, 16 OTT - L'Italia è il Paese europeo con il numero più alto di persone a rischio di Povertà ed esclusione sociale: lo rileva Eurostat da dati del 2017. In Italia a rischio sono 17,4 ...

Povertà record in Italia : numeri da capogiro al Sud e la disparità tra regioni : Il reddito di cittadinanza e tutte le incertezze che si sta portando dietro hanno aperto uno scenario preoccupante sulla Povertà in Italia . I dati dell'Istat sono impietosi: 5 milioni di poveri nel ...

Povertà - Rapporto ASviS : Italia peggiora e aumentano disuguaglianze. Bene innovazione e agricoltura sostenibile : Povertà e condizioni occupazionali peggiorano, restiamo fermi per quanto riguarda il sistema energetico e la giustizia, miglioriamo, invece, nell’educazione e nella cooperazione internazionale. Sono solo alcuni dei dati che emergono dal Rapporto ASviS (Associazione sviluppo sostenibile) 2018, presentato giovedì 4 ottobre alla Camera. Numeri che non portano a niente di buono perché, a meno di immediate azioni concrete e coordinate, ...

Intesa a 2 - 4% del Pil - Salvini e Di Maio : «Manovra del popolo - Povertà finita» Cosa succede se l’Italia aumenta la spesa : Atteso in serata il consiglio dei ministri che deve varare il documento economico finanziario. Fonti Lega e M5S sostengono che prevarrà la linea che vuole allargare la spesa

Luidi Di Maio : Aboliremo la Povertà in Italia : Il commento del Vicepremier Luigi Di Maio sul Def : Una nota al Def non coraggiosa e senza reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100-Fornero, risarcimento dei truffati dalle banche non avrà i voti del M5S.--"Con pensione e reddito di cittadinanza che introduciamo con questa legge di Bilancio avremo abolito la povertà" in Italia. Così il vicepremier Di Maio a Porta a Porta. "Alla Lega credo faccia bene stare lontano da ...

Eurostat : in Italia il 12 - 2% dei lavoratori vive sotto la soglia della Povertà : Una statistica elaborata da Eurostat (database dell'Unione Europea) evidenzia che in Italia il 12,2% degli occupati può essere considerato un 'working poor', un lavoratore povero. Questo perché vengono percepiti degli stipendi troppo bassi o vengono stipulati contratti che prevedono troppe poche ore per permettere uno stile di vita al di sopra della povertà.Continua a leggere

L'Italia ha registrato il più grande aumento di persone a rischio di Povertà in Europa - : Nel 2008 la percentuale era del 25,5%, prima che la terza economia dell'eurozona entrasse in una doppia recessione che è durata fino a metà del 2014. Gli italiani che vivono sotto la soglia di ...

Campione d’Italia scopre la Povertà : “Adesso siamo un paese fantasma” : «Mettiamola così: o riapre il casinò o entro tre mesi diventiamo un paese fantasma. Io lavoravo lì, mio marito anche e ho due figlie. Diciamo che ho soldi fino a dicembre, mese più mese meno». E poi? «E poi chissà. Sappiamo di tre famiglie che vivono senza corrente elettrica perché non possono più pagare le bollette»....