Posta e Calendario | arriva l’integrazione con Microsoft To-Do

surface-phone

: #PostaeCalendario: arriva l’integrazione con Microsoft To-Do - SurfacePhoneIta : #PostaeCalendario: arriva l’integrazione con Microsoft To-Do - EventoSegreto : ARTISTI DI FESTIVAL SEGRETO, le vostre schede sono arrivate o stanno arrivando. Grazie a chi è stato puntuale, lo a… - alebizzotto : ARTISTI DI FESTIVAL SEGRETO, molte vostre schede sono arrivate. Grazie a chi è stato puntuale, lo apprezziamo. Ulti… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)ha recentemente rilasciato per gli utenti Windows 10 iscritti al ramo Skip Ahead del programma Insider un nuovo aggiornamento dedicato alla UWP di(versione 16005.11001.20041.0). Novità Integrazione conTo-Do: Accanto alla scheda contatti appare adesso una nuova opzione in basso a sinistra che consente di avviare l’app di casa Redmond studiata per i promemoria e le liste attività. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download(Gratis, Windows Store) →