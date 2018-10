Post contro i fratelli Cucchi | coordinatore della Lega nella bufera

Di Maio contro i finanziamenti pubblici all’editoria/ 10mila Posti di lavoro a rischio : colpite le cooperative : Il viceministro Di Maio sta per varare il taglio dei fondi all'editoria, iniziativa che colpirà solo i piccoli gruppi editoriali e provocherà la perdita di 10mila posti di lavoro(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:37:00 GMT)

Caso Cucchi : Selvaggia Lucarelli critica la compagna di Alemanno per un Post contro Ilaria : Ilaria Cucchi in questi giorni più che mai, sta dividendo l’opinione pubblica. Dopo la verita' sul pestaggio del fratello Stefano, la sorella della vittima è tornata in tv per raccontare questa triste storia di abuso di potere. Il post su Twitter che non piace alla Lucarelli In queste ore sui social c’è stato un piccolo diverbio a colpi di Tweet tra Selvaggia Lucarelli e Silvia Cirocchi, ovvero l’attuale compagna di Gianni Alemanno. La fidanzata ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sfida la Serbia per il primo Posto nel girone - big match contro le Campionesse d’Europa : Italia-Serbia non può essere una partita normale, per di più se siamo alla Final Six di un Mondiale ma l’incontro in programma questa mattina (ore 09.10) a Nagoya (Giappone) non sarà determinante per la qualificazione alle semifinali della rassegna iridata: entrambe le squadre hanno già staccato il pass per il match a eliminazione diretta, da giocare venerdì contro Olanda o Cina, dunque oggi le due compagini si sfideranno esclusivamente ...

A Brindisi esPosto un nuovo striscione contro il carabiniere Francesco Tedesco : Il caso sulla morte di Stefano Cucchi pochi giorni fa è arrivato a quella svolta che la sorella Ilaria, e non solo lei, aspettava da nove anni: Francesco Tedesco, uno dei carabinieri coinvolti nella morte di Cucchi mentre era in stato di fermo, ha finalmente parlato, accusando i colleghi Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro di aver picchiato il giovane geometra romano. “Non mi interessa se sarò condannato o ...

Gentiloni : «Il Pd cambi strada» - e Renzi annuncia una «controproPosta sulla manovra alla Leopolda» : Parleremo di scienza, ricerca, futuro». Lui e Padoan, racconta, sono già sentiti:«In diverse circostanze lui e io, insieme, abbiamo dovuto rassicurare i mercati sul rischio Italia, specie nel 2014. ...

Renzi : 'Alla Leopolda con Padoan faremo la nostra controproPosta sulla manovra' : "Il problema di questo Paese non è il Pd ma un governo che rischia di far andare a sbattere l'Italia". Lo ha detto Matteo Renzi uscendo dal seggio elettorale per le primarie dei democratici in Toscana.

Pd - Renzi 'Basta guerre interne'. E sulla manovra 'Alla Lepolda controproPosta con Padoan' : ROMA. Chiede una tregua interna, Matteo Renzi , nel giorno in cui Nicola Zingaretti chiude la sua 'Piazza grande' e lancia ufficialmente la sua candidatura. Parla uscendo dal seggio elettorale per le ...

Renzi sulla manovra : «Alla Leopolda con Padoan presenteremo una controproPosta al Governo» : Renzi si dice «davvero preoccupato» per l'economia. P er questo avanza la sua proposta: «Ci siamo sentiti ieri con Padoan. In diverse circostanze lui e io, insieme, abbiamo dovuto rassicurare i ...

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e Bankitalia sulle proPoste di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sarà nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...

"Con Federica Angeli contro i clan". Matteo Salvini all'HuffPost : "Spero di incontrarla presto" : Il Governo è in campo "contro i clan" e "spero di incontrare presto" Federica Angeli. Matteo Salvini risponde all'appello pubblicato su Huffpost da Stefano Esposito, ex parlamentare Pd, il quale chiede per la giornalista di Repubblica e la sua famiglia una maggiore protezione in un momento in cui il clan Spada è in difficoltà per gli interventi dello Stato."Il Governo vuole stroncare i criminali e difendere i cittadini ...

Cecilia Rodriguez contro Giulia Salemi/ "Interessata agli uomini della famiglia" : la risPosta di Fariba : Nel programma di Alfonso Signorini Cecilia Rodriguez sbotta contro Giulia Salemi rea di interessarsi a tutti gli uomini della famiglia Rodriguez. La risposta di Fariba a Mattino5(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:20:00 GMT)