Pompei | ritrovata iscrizione che cambia la data dell’eruzione

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)chela– Non più il 24 agosto del 79 d.C., ma il 24 ottobre dello stesso anno, il giorno in cui sarebbe avvenuta l’eruzione del Vesuvio. A rire la distruzione di, un’in carboncino rinvenuta in una Domus in corso di ristrutturazione ai tempi. La scritta èta sedicesimo giorno prima delle calende di novembre e, quindi, il 17 ottobre ed appare su un muro di una stanza ancora da restaurare, a differenza del resto della casa già completato. Secondo gli archeologi l’scrizione, che riporta una frase scherzosa oltre alladel 17 ottobre, sarebbe opera di un operaio “buontempone” ed avrebbe preceduto di una settimana l’eruzione avvenuta il 24 ottobre. “E’ un pezzo straordinario di– ha detto il Direttore del sito archeologico Massimo Osanna – che permette dire ...