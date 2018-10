Pompei | Alberto Angela cittadino onorario

Alberto Angela cittadino onorario di Pompei : 'Una grande emozione' : ... le sue trasmissioni televisive, realizzate con estremo rigore scientifico ma al tempo stesso ricche di pathos e partecipazione, hanno fatto sì che la Pompei antica, già famosa in tutto il mondo, ...

Alberto Angela cittadino onorario di Pompei : «Una grande emozione» : Alberto Angela è diventato cittadino onorario Pompeiano. Il Comune di Pompei ha riconosciuto al giornalista divulgatore il merito di avere proiettato sulla città - grazie ai suoi...

Alberto Angela : "L'iscrizione conferma la mia tesi sull'eruzione a Pompei. Troppi elementi non combaciavano" : Un'iscrizione a carboncino ritrovata a Pompei supporta la teoria che la data dell'eruzione del Vesuvio fosse ad ottobre e non ad agosto, e per qualcuno, la scoperta, è stata solo una conferma. Alberto Angela, in un libro scritto nel 2014, sosteneva già questa tesi. In un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, il divulgatore manifesta la sua soddisfazione di studioso.È il coronamento di un lavoro durato venticinque anni. Ma ...

Alberto Angela cittadino onorario di Pompei : la cerimonia in diretta : Alberto Angela, giornalista e divulgatore scientifico tra i più apprezzati e seguiti d'Italia, è cittadino onorario di Pompei. Il consiglio comunale della città degli Scavi e...

Eruzione Vesuvio a Pompei - iscrizione cambia data : 24 ottobre 79 - non agosto/ Confermata tesi Alberto Angela : Pompei, scoperta iscrizione al carboncino che riscrive la storia: l'Eruzione del vulcano Vesuvio avvenne “il 24 ottobre e non ad agosto". Ministro Bonisoli, "scoperta straordinaria" (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:37:00 GMT)

Alberto Angela cittadino onorario di Pompei - "ha riportato alla luce una città reale e palpitante di vita" : Alberto Angela è cittadino onorario di Pompei. Il Consiglio Comunale della città degli Scavi e del Santuario, ha approvato all'unanimità la proposta di conferimento presentata dal sindaco Pietro Amitrano durante la seduta che si è tenuta a Palazzo De Fusco, oggi pomeriggio."L'attività di giornalista e scrittore, nonché scienziato di chiara fama - si legge nella delibera approvata oggi - ha portato il ...

Stanotte a Pompei : dove vedere in replica il successo di Alberto Angela : ... Giancarlo Giannini , una presenza costante nelle avventure notturne di "Stanotte a…"; l'attore Marco D'Amore racconterà gli sconcertanti intrecci tra affari, malaffare e politica che agitano ...

Ascolti - disastro Laura Pausini Alberto Angela star con Pompei : Clamoroso trionfo della serata dedicata a Pompei sul concerto in prima visione della cantante. La cultura travolge l'entertainment Segui su affaritaliani.it

Stanotte a Pompei : su Rai1 Alberto Angela riscopre i tesori sepolti dal Vesuvio : Alberto Angela Cinque settimane di riprese notturne, faccia a faccia con capolavori e reperti unici al mondo. Un continuo dialogo con la storia. Da una parte Alberto Angela, dall’altra gli avvenimenti e le tracce risalenti al 79 d.C, anno della tremenda eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei ed Ercolano. Il noto divulgatore racconterà al pubblico di Rai1 la tragedia che ha segnato per sempre la storia antica nello speciale appuntamento ...

Programmi TV di stasera - 22 settembre 2018. Alberto Angela a Pompei o Laura Pausini al Circo Massimo? : Laura Pausini al Circo Massimo Rai1, ore 21.25: Stanotte a Pompei Pompei, 79 d.C., la notte prima dell’eruzione. Il viaggio con Alberto Angela inizia qui, nelle ore antecedenti la catastrofe. Minuto per minuto, il programma seguirà la tragedia che ha segnato per sempre la storia antica. Ad accompagnare Alberto e gli spettatori saranno via via degli ospiti illustri. Sulla cima del Vesuvio si sfata un luogo comune. Il vulcano, nel 79 d.C., ...

'Stanotte a Pompei' è già un successo ovazione social - Alberto Angela superstar : 'Il sole è tramontato, i turisti sono andati via, Pompei è tutta per noi'. Così sussurra Alberto Angela in apertura di programma e in quell'esatto istante ogni singolo spettatore s'illude che stia ...

Stanotte a Pompei - il diario minimo di Alberto Angela resuscita la città sepolta (e rinvigorisce l'orgoglio Rai) : ...

Stanotte a…Pompei – Alberto Angela porta la cultura nel sabato sera di Raiuno. : Una bella sfida per Alberto Angela, che porta la cultura e la divulgazione nel sabato sera di Raiuno, in prima serata. Lo fa questa sera con Stanotte a Pompei, poi nei prossimi cinque sabati con il suo Ulisse il piacere della scoperta che trasloca così da Raitre sulla rete ammiraglia. Stanotte a Pompei | 22 […] L'articolo Stanotte a…Pompei – Alberto Angela porta la cultura nel sabato sera di Raiuno. sembra essere il primo ...

Video di Marco D’Amore in Stanotte a Pompei al fianco di Alberto Angela per il racconto di un evento che sta ancora accadendo : Un sabato sera dedicato alla cultura e al sapere perché Alberto Angela non teme niente e nessuno e sa bene che il pubblico lo premierà così come farà lo stesso con Marco d'Amore che in Stanotte a Pompei gli farà da spalla. L'appuntamento su Rai1 oggi, 22 settembre, è con Alberto Angela e il suo viaggio a Pompei, nel 79 d.C., la notte prima dell’eruzione. Il viaggio di “Stanotte a Pompei” inizierà proprio nelle ore antecedenti la catastrofe e ...