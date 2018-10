Pomeriggio Cinque | smascherata la Marchesa d' Aragona | Figlia di un tranviere | vive

Grande Fratello Vip - la verità sulla Marchesa D’Argona a Pomeriggio Cinque : “Ecco dove vive e di chi è figlia” : La verità sulla Marchesa d’Aragona, concorrente del Grande Fratello Vip 3. Terremoto a Pomeriggio Cinque durante l’ultima puntata: protagonista, suo malgrado, proprio l’attuale coinquilina del reality-show di Canale 5. Già ieri la donna è stata al centro dell’attenzione per un diverbio molto forte avuto con Patrizia Del Blanck. Quest’ultima, infatti, continua a sostenere che la Marchesa D’Aragona abbia ...

Caso Yara - l'avvocato di Massimo Bossetti in diretta a Pomeriggio Cinque : 'È un uomo morto dentro' : "Non ha più forze Massimo, si professa innocente e non vuole credere a questa sentenza". Claudio Salvagni , l'avvocato di Massimo Bossetti , il muratore condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara ...

Massimo Bossetti - bomba in diretta a Pomeriggio Cinque : 'Chi ha ammazzato Yara Gambirasio' : Infanti prosegue: 'Basandomi su quello che dicono gli atti l'omicidiario è stata una persona vicina al mondo di Yara ed è stato aiutato da altre persone'. Lo scrittore spera che la sentenza di ...

Pomeriggio Cinque : «Si fece una pugnetta per telefono» - il dettaglio imbarazza Barbara D’Urso – Video : Pomeriggio Cinque “Si fece una pugnetta per telefono“. Lo scabroso dettaglio è emerso in diretta a Pomeriggio Cinque, facendo sobbalzare Barbara D’Urso dalla poltrona. Nella puntata di ieri del programma da lei condotto, la conduttrice stava ascoltando la testimonianza della signora Elvira sulla presunta relazione segreta che quest’ultima avrebbe avuto con un prete per vent’anni. Nel suo racconto, però, la donna si ...

Barbara d’Urso senza parole : imprevisto choc a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso imbarazzata per delle dichiarazioni choc E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte del programma Barbara d’Urso ha affrontato con i suoi ospiti l’argomento inerente agli scandali. In collegamento con la conduttrice una donna ha parlato della sua relazione clandestina con un prete, al quale ha dato un bel po’ di soldi. Ma ad un certo punto ecco che ...

Pomeriggio Cinque - Lisa Fusco : «Dietro di me non ci sta nessun conduttore - nessuna presentatrice - nessun autore. Su Silvestrin non mi sono sbagliata» : Lisa Fusco e Danilo Aquino Se nella casa di Grande Fratello Vip non sono attualmente in corso delle dinamiche interessanti, tant’è che i telespettatori diminuiscono di settimana in settimana, nei programmi di Canale 5 che si occupano del reality show qualcosa si muove. Lisa Fusco, prima eliminata di questa edizione col dente decisamente avvelenato, è così ritornata sulla questione della presunta “omofobia” di Enrico Silvestrin nella puntata di ...

Pomeriggio Cinque - la regia inquadra il monitor e compare una donna sconosciuta : Incidente ieri a ”Pomeriggio Cinque”. Mentre Barbara D’Urso parlava la regia ha avuto un problema tecnico e sullo schermo è comparsa una donna misteriosa. Barbara D’Urso è entrata nel panico e durante la diretta del programma pomeridiano ha chiesto subito delucidazioni alla regia. “Nooo, non mi dite che ore che… Che è questa schermata Studio Palatino Roma? Chi è quella? Chi è questa? Chi è? Chi è? Freeze. Mi hanno fatto ...

Taranto Dramma a Paolo VI : emergono altri dettagli ai microfoni di 'Pomeriggio Cinque' : In un gesto compiuto dalle mani di chi, quei due piccoli avrebbe dovuto invece proteggerli dal resto del mondo.

Una Vita : la cattiva Cayetana ‘prima di morire’ va a Pomeriggio Cinque : Sara Miquel Se Verissimo, in questa stagione, sembra aver rinunciato (almeno sinora) alla carrellata di attori de Il Segreto, ci penserà Barbara D’Urso ad accontentare i fan delle telenovelas di Canale 5. Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, in onda eccezionalmente da Roma, la conduttrice accoglierà in studio l’attrice spagnola Sara Miquel, la dark lady Cayetana Sotelo Ruz di Una Vita. Nel cast di Acacias 38 - titolo ...

Ascolti TV | Venerdì 5 ottobre 2018. Tale e Quale Show 20.8% - male Solo (11.3%). Pomeriggio Cinque (18.8%-18.2%-14.9%) stacca Vita in Diretta (14.3%) : Carlo Conti e Guendalina Tavassi (che imita Cher) Nella serata di ieri, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.350.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Solo ha raccolto davanti al video 2.507.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 875.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Viaggio nell’Isola Misteriosa ha intrattenuto 1.481.000 spettatori (6.3%). ...

Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque in onda da Roma : il motivo : Barbara D’Urso oggi in diretta da Roma con Pomeriggio 5: perchè? Ultima puntata della settimana per Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque che oggi andrà in onda dagli studi di Roma. Ad annunciarlo è stata la conduttrice attraverso i suoi profili social. La D’Urso, infatti, ha pubblicato su Instagram un video in cui è apparsa alla stazione di Milano Centrale mentre stava per raggiungere un treno Freccia Rossa. La conduttrice ha ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D'Urso sbotta in diretta : 'Non voglio essere associata a una milf - io sono una...' : 'Io non voglio essere associata a nessuna etichetta. Né milf, né cougar. Io sono una giovane mamma single' così Barbara D'Urso controbatte all'ospite che l'ha definita ironicamente una milf. Nella ...