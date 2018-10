Pokémon Go | introdotte 3 nuove creature in esclusiva regionale

eurogamer

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Sono finalmente giunti inGo i primi 20della quarta generazione, ma la cosa più peculiare è che delle, ben 3 di queste saranno un'"", ovvero saranno confinate in specifiche regioni del pianeta.Come riporta Eurogamer, i trein questione sono Chatot, Carnivine e Pachirisu, e la community sembrerebbe aver già individuato in quali aree si possono trovare.Chatot, innanzitutto, è stato avvistato in gran parte del Brasile e in altri paesi sudamericani così come nella metà meridionale dell'Africa, in Australia e in Nuova Zelanda.Read more…