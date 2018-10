PLATINUM del 16 10 2018

finanza.lastampa

: RT @BLVRRYTAEGI: Si raga tutte le ragazze del sc confermano che Jimin ha i capelli blu, well guys e' arrivato il momento di lanciarsi - PLATINUM_JIMIN : RT @BLVRRYTAEGI: Si raga tutte le ragazze del sc confermano che Jimin ha i capelli blu, well guys e' arrivato il momento di lanciarsi - Everyeye : Fallout 76: la Platinum Edition da 115$ non contiene la copia del gioco - 0Sucram : La Platinum Edition di Fallout 76 che costerà 115$ non conterrà la Copia del Gioco! ?????? #Fallout76 #gamers #games -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Chiusura del 16 ottobre Seduta debole per il metallo bianco-argenteo , che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 839. Tecnicamente, il platino è in una fase di rafforzamento con area di ...