Pisa | il rettore della Normale denuncia | “Impossibile promuovere donne Contro di loro

Il rettore della Normale di Pisa sul gender gap che colpisce le docenti : È il segreto di Pulcinella: fare carriera, per una donna, è decisamente più complicato che per un uomo. Ma in Italia, che è il paese dei panni sporchi che si lavano in famiglia, finché qualcuno non trova il coraggio di raccontare le cose per filo e per segno, facciamo finta di non sapere. Il caso più recente è quello di Vincenzo Barone, rettore della Normale di Pisa che, in un’intervista a Qn denuncia: “Ogni volta che si tratta di valutare o ...