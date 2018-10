Pippo Baudo torna al Festival di Sanremo in coppia con Rovazzi?

Sanremo Giovani a Pippo Baudo e Fabio Rovazzi? Prime indiscrezioni ma Claudio Baglioni non conferma : Sanremo Giovani a Pippo Baudo e Fabio Rovazzi? I due nomi sono emersi nel corso dell'incontro stampa che si è tenuto dopo la prima tappa della tournée di Claudio Baglioni, a Firenze, ieri sera. Potrebbero essere Pippo Baudo e Fabio Rovazzi a condurre Sanremo Giovani, a dicembre, su Rai1. Un giovane che si è fatto strada negli ultimi anni e colui che è noto per aver "scoperto" e dato spazio a tanti artisti italiani: la coppia Baudo/Rovazzi ...

Sanremo giovani con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi (Anteprima Blogo) : Uno degli appuntamenti a cui tiene di più il direttore artistico del Festival di Sanremo Claudio Baglioni è il Sanremo giovani che quest'anno verrà celebrato non all'interno del "Festivalone" di Febbraio, ma in due serate autonome che verranno diffuse dalla Rete 1 della Rai a dicembre.Baglioni stesso ha tenuto a precisare che questa decisione vuole dare a questa competizione che da sempre è il torneo Cenerentola del Festival, in qualcosa ...

Claudio Baglioni : «Pippo Baudo e Rovazzi alla conduzione di Sanremo Giovani? Li abbiamo incontrati» : Claudio Baglioni Si era congedato dal suo palcoscenico più amato con un “Arrivedorci“, ricco di speranza. E, ora, Pippo Baudo potrebbe clamorosamente tornare a Sanremo, dopo appena pochi mesi. Il conduttore di Militello è in lizza per prendere il timone delle due serate di Sanremo Giovani, in onda il 20 e il 21 dicembre su Rai1 in prima serata. Pippo affiancherebbe un partner davvero inconsueto: Fabio Rovazzi. Claudio Baglioni, al ...

[Il ritratto] Da Pippo Baudo ai grandi affari con Cosa Nostra. Ascesa e caduta di Ciancio l'editore che aiutava i boss e puniva i ... : In città si annuncia quello che passerà alla cronaca e alla storia come "il sacco di Catania". Drago, la sua corrente, Ciancio e il suo giornale si legano ad Andreotti. Alla metà degli anni '70 ...

KATIA RICCIARELLI/ Il matrimonio con Pippo Baudo e quel figlio mai arrivato (Domenica in) : KATIA RICCIARELLI, che per tanto tempo è stata sposata con Pippo Baudo, oggi sarà ospite della puntata di Domenica in. Probabilmente parlerà di quella storia d'amore(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 05:34:00 GMT)

Chiara Francini/ “Pippo Baudo un vero sex symbol - Vanessa Incontrada è simile a me” (La vita in diretta) : Chiara Francini, ospite de La vita in diretta: la scrittrice ed attrice si racconta e commenta i personaggi della tv con i quali andrebbe a cena. L'intervista con Francesca Fialdini.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:25:00 GMT)

Pippo Baudo/ L'attentato della mafia del 1991 scampato per caso : lo volevano morto (Che tempo che fa) : Pippo Baudo sarà uno degli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, di Fabio Fazio, in onda questa sera domenica 23 settembre alle 20.30 su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:36:00 GMT)

Chiara Francini/ “Raoul Bova? Ho abbandonato Pippo Baudo per lui...” (Vieni da me) : Chiara Francini, l’attrice toscana che torna a interpretare Perla nella fiction Rai "Non dirlo al mio capo 2", oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me".(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:03:00 GMT)

KATIA RICCIARELLI A VIENI CON ME/ A Caterina Balivo : "vietato parlare del mio ex Pippo Baudo : KATIA RICCIARELLI oggi sarà uno degli ospiti di VIENI con me, il nuovo programma di Caterina Balivo. Il soprano potrà condividere con il pubblico il suo rimpianto più grande: l'aborto(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:07:00 GMT)

Mike Bongiorno / Protagonista su Rai 1 con Pippo Baudo - Enzo Tortora e Corrado (Techetechetè) : Mike Bongiorno questa sera sarà Protagonista della puntata di Techetechetè dal titolo "I quattro moschettieri". Con lui anche Pippo Baudo, Enzo Tortora e Corrado(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:34:00 GMT)

Pippo Baudo / Il re Mida della televisione e un altro step nella sua carriera (Hit The Road Man) : Pippo Baudo: il re Mida della televisione è pronto per un altro step nella sua scintillante carriera. L'ennesimo ritorno di fronte al grande pubblico italiano. (Hit The Road Man)(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 23:43:00 GMT)