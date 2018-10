Pink Floyd History | 7 novembre 2018 in concerto al Teatro La Fabbrica

Pink Floyd : a novembre verrà ripubblicata l'unica autobiografia ufficiale 'Inside Out' : Grande appuntamento per tutti i fan dei Pink Floyd: il prossimo 10 novembre nei negozi e negli store digitali arriva Inside Out, l'autobiografia della band scritta dallo storico batterista Nick Mason. Non si tratta di una novita' assoluta, visto che la prima edizione è stata pubblicata nel 2004, ma l'edizione che uscira' fra meno di un mese è aggiornata ai giorni nostri. Inside out si conferma, nonostante la mole imponente di pubblicazioni, ...

NICK MASON'S SAUCERFUL OF SECRETS/ Quando i Pink Floyd erano giovani e selvaggi : il concerto di Milano : L'ex batterista dei Pink Floyd ha fatto tappa a Milano con un concerto in cui ha riproposto alcuni pezzi del periodo 1967-1972 mai più suonati dalla band. PAOLO VITES(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 06:11:00 GMT)

"The heartbeat of Pink Floyd" : Nick Mason rifà a Milano il vecchio repertorio della band con i Saucerful of Secrets - RECENSIONE E SCALETTA : Scelta saggia, anche perché sono gli anni che negli spettacoli di Roger Waters e David Gilmour sono citati e mai approfonditi, sono gli anni in cui i Pink Floyd erano una banda stramba che girava l'...

Mason porta agli Arcimboldi i leggendari Pink Floyd : Milano, 20 settembre 2018 - «Per una volta , non siamo riusciti a trovare un anniversario», aveva scherzato Nick Mason presentando mesi fa alla stampa "Unattended luggage" il cofanetto che raccoglie i ...

Mason - batteria e nostalgia : alle origini dei Pink Floyd : Difficile staccarsi dagli esordi e dai ricordi di gioventù. Ancora più difficile se gli esordi sono quelli dei Pink Floyd e se chi ricorda è Nick Mason, fondatore e storico batterista della band ...

10 anni senza Richard Wright - l'anima dei Pink Floyd : Vera e propria anima dei Pink Floyd, Richard Wright fa parte di quelle figure invisibili che però nella storia della musica la loro pagina l'hanno scritta, una pagina senza ombra di dubbio indelebile. Nato a Londra in piena guerra, nell'estate del 1943, Wright si avvicina in adolescenza all'uso del pianoforte e lo fa quasi per caso, dopo un incidente che gli provoca la frattura della gamba. Coltiva lo strumento da autodidatta fin quando non ...

Roger Waters : le 10 canzoni indimenticabili senza i Pink Floyd : ... io non voglio essere seduto in un albergo da qualche parte a guardare il mondo che cambia, voglio cambiarlo io. Voglio essere impegnato. Probabilmente, in un modo che mio padre forse approverebbe.» ...

Roger Waters - 75 anni per il leader dei Pink Floyd. Ed è un po’ come se fosse il compleanno di Batman : A ribadire, laddove ce ne fosse bisogno, la popolarità trasversale di Roger Waters, eccomi incappare recentemente nell’ennesimo meme che lo presentava come “Ruggero Bagni (Acque, sarebbe stato meglio)” muratore caduto anch’egli vittima della Riforma Fornero. Settantacinque anni oggi – mente dei Pink Floyd di cui prese le redini dopo l’abbandono del fondatore Syd Barrett – Waters ebbe il merito di incanalare la ...

Cofanetto per gli album solisti del batterista dei Pink Floyd : Il 31 agosto esce il Cofanetto che raccoglie gli album da solista dell'ex batterista dei Pink Floyd e co-fondatore della band, Nick Mason, sotto il titolo di Unattended Luggage. Il Cofanetto include ...