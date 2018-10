Piezzecore | frigo pieno | frigo vuoto

vanityfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Separarsi è un’esperienza che – bella, brutta, voluta, subita – cambia comunque ogni cosa. Come un vento che passa e trasforma il paesaggio che conoscevamo. Il posto di casa mia in cui quel vento soffia più forte, l’ombelico del mondo del cambiamento, è ilrifero: è lì che infilo la faccia per tastare il polso della situazione, la mia situazione. Più che un elettrodomestico, ormai è una fisarmonica: si espande e si restringe, si svuota e si riempie a seconda delle settimane. Quando ci sono i figli (ormai solo il figlio: le più affezionate sanno che l’altra studia all’estero) straborda delle mie spese online o all’antica (tipo somaro): piadine, lasagne, verdura sana, porcate malsane su richiesta del diciassettenne. Il lunedì – giorno in cui comincia la mia settimana di affido condiviso – per chiuderlo devo prenderlo a spallate, poi giorno dopo giorno nei ripiani si fa ...