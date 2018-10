Piersilvio Berlusconi conferma | «Missione compiuta | cederemo R2 a Sky»

Rete4 - Piersilvio Berlusconi : «Attualità e informazione come pilastri. Ma Il Segreto e Tempesta d’Amore non si toccano. Stimo Renzi - mi piacerebbe avere il suo documentario» : Rete4, Piersilvio Berlusconi con i volti del canale “Non vogliamo fare una all news popolare, ma una rete generalista che contenga tutte le dimensioni della realtà“. Sebastiano Lombardi tiene a precisarlo. Alla presentazione della nuova Rete4, il direttore del canale ha subito messo in chiaro che l’obiettivo della programmazione sarà la polifonia. E Piersilvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset, gli ha dato man forte. ...

