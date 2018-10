Piazza Affari | seduta difficile per Ferrari

WM Capital - il franchising a Piazza Affari : Di recente avete approcciato i mercati anche con AZ franchising Fund e Main Capital SGR: ci racconta queste due iniziative? 'Nascono dalla volontà di supportare il mondo del franchising , e non solo, ...

Piazza Affari : OVS si muove verso il basso : Aggressivo ribasso per il leader dell'abbigliamento in Italia , che passa di mano in perdita del 6,61%. L'andamento di OVS nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Piazza Affari : profondo rosso per Banca Ifis : Ribasso scomposto per l' Istituto con sede a Venezia , che esibisce una perdita secca del 3,86% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE ...

Piazza Affari passa in negativo. Stabile lo Spread : Piazza Affari passa in negativo dopo una partenza in verde , in un'Europa che pure annulla i guadagni iniziali. A prevalere è la cautela in vista del verdetto della Commissione europea sulla Manovra ...

Piazza Affari incerta teme danni della manovra per banche e imprese : Milano . Le Borse europee aprono in rialzo sulla scia di Wall Street , che ha registrato ieri la sua migliore performance da marzo, spinta dai buoni risultati aziendali. Ma a Piazza Affari l'indice ...

Piazza Affari incerta conta i danni della manovra per banche e imprese : Milano. Le Borse europee aprono in rialzo sulla scia di Wall Street, che ha registrato ieri la sua migliore performance da marzo, spinta dai buoni risultati aziendali. Ma a Piazza Affari l'indice Ftse Mib, che ha aperto in positivo, si è poi appiattito nelle prime due ore di contrattazioni rifletten

Piazza Affari : amplia il rialzo STMicroelectronics : Grande giornata per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,55%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . ...

Piazza Affari : in acquisto Moncler : Ottima performance per l' azienda nota per i piumini , che scambia in rialzo del 3,19%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Amazon : Vigoroso rialzo per Amazon , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,92%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB ...

Piazza Affari ancora in rialzo Spread in calo a quota 292 : Apertura di seduta positiva per i listini europei e Piazza Affari che così continua ad allontanarsi dai minimi di marzo 2017 toccati la scorsa settimana. Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari ancora in rialzo Spread stabile sotto quota 300 : I listini europei si preparano a un'altra giornata positiva sulla scia del rimbalzo convinto di Wall Street, che ieri con il Dow ha guadagnato il 2,17% sulla scia dei buoni risultati trimestrali di alcune banche come Morgan Stanley. Segui su Affaritaliani.it

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 20.000 punti (17 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari torna a guardare quota 20.000 punti. Previsti diversi dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 03:52:00 GMT)

Chiusura sprint per Piazza Affari - +2 - 2% - - spread scende a 297 : Milano, 16 ott., askanews, - Chiusura sprint per Piazza Affari, in un contesto di forti acquisti anche sulle altre Borse europee e su Wall Street, in scia anche alle positive indicazioni arrivate ...