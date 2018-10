Piazza Affari ancora in rialzo Spread in calo a quota 292 : Apertura di seduta positiva per i listini europei e Piazza Affari che così continua ad allontanarsi dai minimi di marzo 2017 toccati la scorsa settimana. Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari ancora in rialzo Spread stabile sotto quota 300 : I listini europei si preparano a un'altra giornata positiva sulla scia del rimbalzo convinto di Wall Street, che ieri con il Dow ha guadagnato il 2,17% sulla scia dei buoni risultati trimestrali di alcune banche come Morgan Stanley. Segui su Affaritaliani.it

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 20.000 punti (17 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari torna a guardare quota 20.000 punti. Previsti diversi dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 03:52:00 GMT)

Chiusura sprint per Piazza Affari - +2 - 2% - - spread scende a 297 : Milano, 16 ott., askanews, - Chiusura sprint per Piazza Affari, in un contesto di forti acquisti anche sulle altre Borse europee e su Wall Street, in scia anche alle positive indicazioni arrivate ...

Piazza Affari ben impostata per ulteriori recuperi nel breve? : In serata, due ore prima della chiusura di Wall Street, è attesa la diffusione delle minute del FOMC, ossia dei verbali relativi all'ultima riunione di politica monetaria della Fed. In giornata è ...

Piazza Affari brillante - mercati ottimisti su manovra. FTSE MIB +2 - 23% : In Germania e' stato reso noto che l'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori istituzionali in merito alle aspettative sull'economia del paese tedesco, è in calo anche nel mese di ottobre. ...

Piazza Affari balza - ma banche caute dopo manovra. Spread sotto 300 : Rimbalzo generalizzato per Piazza Affari, all'indomani del via libera del Governo Conte al Documento programmatico di bilancio e al decreto fiscale, e per le altre Borse europee sostenute dal pomeriggio vivace di Wall Street dopo le trimestrali di Goldman Sachs e Morgan Stanley e l'aumento delle stime sui risultati da parte di United Health e Johnson&Johnson. Auto, tecnologici e utility in evidenza, banche italiane frenate dai ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Aeffe : Prepotente rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che mostra una salita bruciante del 3,13% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base ...

Piazza Affari in rally dopo l'OK alla Manovra : Piazza Affari guida ancora i rialzo fra le borse europee , che si sono riprese dai minimi della mattinata, nonostante la doccia fredda arrivata dall'indice ZEW piuttosto deludente . La Borsa di Milano ...

Piazza Affari accelera con Spread sotto quota 300 dopo presentazione manovra : sotto il 3% del Pil, ha detto ieri sera il ministro dell'Economia Giovanni Tria, 'non c'è eccesso di deficit'. 'L'idea che con questa manovra si voglia far saltare l'Europa' è insensata, secondo il ...

Piazza Affari e BTP tonici dopo varo manovra 2019 : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha mostrato ottimismo sulle possibilità che il negoziato con la Commissione abbia esito positivo. Tria ha anche smentito le indiscrezioni di Reuters sulle sue ...

Piazza Affari accoglie il varo della Manovra. Borse calme dopo recupero Asia : Buon esordio per Piazza Affari e gli altri Eurolistini, che riaprono i battenti all'insegna dell'ottimismo, grazie alla discreta performance della Borsa di Tokyo ed a dispetto dei te tentennamenti di ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Ferragamo : Seduta decisamente positiva per la maison del lusso , che tratta in rialzo del 3,49%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...