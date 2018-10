Piazza Affari | amplia il rialzo STMicroelectronics

Piazza Affari : in acquisto Moncler : Ottima performance per l' azienda nota per i piumini , che scambia in rialzo del 3,19%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Amazon : Vigoroso rialzo per Amazon , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,92%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB ...

Piazza Affari ancora in rialzo Spread in calo a quota 292 : Apertura di seduta positiva per i listini europei e Piazza Affari che così continua ad allontanarsi dai minimi di marzo 2017 toccati la scorsa settimana. Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari ancora in rialzo Spread stabile sotto quota 300 : I listini europei si preparano a un'altra giornata positiva sulla scia del rimbalzo convinto di Wall Street, che ieri con il Dow ha guadagnato il 2,17% sulla scia dei buoni risultati trimestrali di alcune banche come Morgan Stanley. Segui su Affaritaliani.it

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 20.000 punti (17 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari torna a guardare quota 20.000 punti. Previsti diversi dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 03:52:00 GMT)

Chiusura sprint per Piazza Affari - +2 - 2% - - spread scende a 297 : Milano, 16 ott., askanews, - Chiusura sprint per Piazza Affari, in un contesto di forti acquisti anche sulle altre Borse europee e su Wall Street, in scia anche alle positive indicazioni arrivate ...

Piazza Affari ben impostata per ulteriori recuperi nel breve? : In serata, due ore prima della chiusura di Wall Street, è attesa la diffusione delle minute del FOMC, ossia dei verbali relativi all'ultima riunione di politica monetaria della Fed. In giornata è ...

Piazza Affari brillante - mercati ottimisti su manovra. FTSE MIB +2 - 23% : In Germania e' stato reso noto che l'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori istituzionali in merito alle aspettative sull'economia del paese tedesco, è in calo anche nel mese di ottobre. ...

Piazza Affari balza - ma banche caute dopo manovra. Spread sotto 300 : Rimbalzo generalizzato per Piazza Affari, all'indomani del via libera del Governo Conte al Documento programmatico di bilancio e al decreto fiscale, e per le altre Borse europee sostenute dal pomeriggio vivace di Wall Street dopo le trimestrali di Goldman Sachs e Morgan Stanley e l'aumento delle stime sui risultati da parte di United Health e Johnson&Johnson. Auto, tecnologici e utility in evidenza, banche italiane frenate dai ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Aeffe : Prepotente rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che mostra una salita bruciante del 3,13% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base ...

Piazza Affari in rally dopo l'OK alla Manovra : Piazza Affari guida ancora i rialzo fra le borse europee , che si sono riprese dai minimi della mattinata, nonostante la doccia fredda arrivata dall'indice ZEW piuttosto deludente . La Borsa di Milano ...

Piazza Affari accelera con Spread sotto quota 300 dopo presentazione manovra : sotto il 3% del Pil, ha detto ieri sera il ministro dell'Economia Giovanni Tria, 'non c'è eccesso di deficit'. 'L'idea che con questa manovra si voglia far saltare l'Europa' è insensata, secondo il ...