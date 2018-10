Piani formativi e fondi interprofessionali | perché in Italia funzionano poco e male

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) di Barbara Pigoli* In materia di formazione è molto importante il ruolo delle parti sociali, sindacato in primis, per mettere in atto modelli di concertazione sistematici e per scongiurare il rischio di accumulare condizioni di svantaggio rispetto ai fabbisogni di competenze delle piccole imprese e dei lavoratori meno qualificati. E le parti sociali hanno specifica titolarità a intervenire nell’ambito dei, che peraltro – come risulta dal dato contenuto nel XVIII Rapporto sulla formazione continua a cura di Anpal – sono sempre più utilizzati. Isono organismi bilaterali di natura associativa che fanno parte della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro e finanzianodi tipo aziendale, settoriale, territoriale e individuale concordati con le parti sociali. Iconcertati si differenziano dai ...