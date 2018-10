“Piangere è il modo migliore per gestire lo stress” | e in Giappone è boom di lezioni di

fanpage

: Gli incubi erano finiti. come piangere per sempre ?????? Comunque io ho davvero un magone immenso a pensare che sta fi… - SerenaBrownCrew : Gli incubi erano finiti. come piangere per sempre ?????? Comunque io ho davvero un magone immenso a pensare che sta fi… - cherrysmarina : forse mi tengo troppe cose dentro e piangere è l’unico modo che conosco di tirarle fuori - almost2 : @tancredipalmeri Non capisco una cosa: come fa il sig. D’Angelo a piangere al telefono e mezzo secondo dopo, tipo p… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Sempre più scuole e aziende ininvitano studenti e dipendenti a piangere per superare lo stress e migliorare la propria salute mentale. Da oltre 5 anni Hidefumi Yoshida, ex professore del liceo che si definisce “namida sensei” (“professore del pianto”), dàin giro per il Paese.