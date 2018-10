Perché il grafene rivoluzionerà la nostra vita quotidiana

Perché l'asfalto a base di grafene potrebbe risolvere la piaga delle buche a Roma : Sarà testato sull’Ardeatina, una delle strade più antiche di Roma, il primo asfalto a base di grafene. L’asfalto del futuro, l’asfalto che potrebbe rendere enormemente più sicure le strade di tutto il mondo. E per l’importanza che rivestirà potrebbe rappresentare in futuro un’eccellenza del Made in Italy, perché è un prodotto totalmente nostro. Il brevetto internazionale ...