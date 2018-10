Per abolire la povertà il popolo compri i Buoni Patriottici Ordinari del Tesoro

Test di Medicina - Perché abolire il numero chiuso manda in tilt il sistema : La proposta di eliminare lo sbarramento all’ingresso è stata smentita nell’immediato, ma resta un obiettivo «di lungo corso» del governo Lega-M5S. Eppure l’addio alla selezione, senza finanziamenti adeguati, può portare più danni che benefici. Il vero nodo? L’accesso alle specializzazioni...

Test medicina - Perché abolire il numero chiuso manda in tilt il sistema : La proposta di eliminare lo sbarramento all’ingresso è stata smentita nell’immediato, ma resta un obiettivo «di lungo corso» del governo Lega-M5S. Eppure l’addio alla selezione, senza finanziamenti adeguati, può portare più danni che benefici. Il vero nodo? L’accesso alle specializzazioni...

Un milione di firme Per chiedere all’UE di abolire l’allevamento in gabbia : È stata presentata e inaugurata alla Camera dei Deputati la mostra che descrive la campagna europea "End the Cage Age", movimento per l'abolizione dell'utilizzo delle gabbie negli allevamenti intensivi. La coalizione unisce più di 130 associazioni di tutta l'Unione europea, 19 solo in Italia. Il taglio del nastro è stato fatto dal ministro della Salute Giulia Grillo, ma sono intervenute, oltre ai promotori, altre forze politiche a sostegno: ...

Romania - è fallito il referendum Per abolire le nozze omosessuali : non è stato raggiunto il quorum : È fallito il referendum promosso dal governo di centrosinistra della Romania per l'abolizione dalla carta costituzionale della disposizione che rende leciti nel Paese i matrimoni tra coppie omosessuali.Alle urne è andato solo il 20,41% degli aventi diritto e non è stato così raggiunto il quorum del 30% dei votanti richiesto per la validità della consultazione. Nei due giorni di apertura dei seggi si sono recati alle urne infatti solo il 20,41% ...

ROMANIA - REFERENDUM Per abolire NOZZE GAY/ Ultime notizie - socialisti e Chiesa insieme : rebus affluenza : REFERENDUM in ROMANIA per ABOLIRE le NOZZE gay: la proposta fatta dalla sinistra di governo in collaborazione con la Chiesa ortodossa. Si teme la scarsa affulenza alle urne.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:03:00 GMT)

La strategia di Lega e M5s Per abolire i vitalizi anche al Senato : "Siamo felicissimi": la senatrice grillina Laura Bottici, al termine del Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, non nasconde la propria soddisfazione per l'esito della riunione. La maggioranza, infatti, trainata da M5s, è riuscita a imprimere un'accelerazione al percorso che dovrà portare anche il Senato a dotarsi di una delibera che tagli i vitalizi agli ex-parlamentari. Il risultato più importante, ...

"Ora vogliono Persino abolire il Cnel - pensa un po'". Ironia Maria Elena Boschi su M5s : "Ho letto le proposte dei Cinque Stelle definite Riforme del cambiamento. Ora vogliono persino abolire il Cnel, pensa un po'". Lo scrive Maria Elena Boschi, ex ministro delle Riforme, in un post su Twitter. "La povertà, no, quella l'hanno già abolita. E' ufficiale: prendono in giro gli italiani", scrive la deputata Pd, che accompagna al tweet l'hashtag #resistenzacivile ddn

Povertà - Salvini : "Bello abolire Per decreto anche pareggi del Milan - ma non si può" : "Abolita la Povertà? Mi piacerebbe abolire anche il cattivo tempo e i pareggi del Milan a tempo scaduto, ma purtroppo per decreto non ci riesco". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ...

Salvini : Di Maio? Vorrei abolire povertà Per decreto ma non riesco : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il M5s vuole abolire il numero chiuso Per l’ingresso a Medicina : Il ministro della Salute Giulia Grillo fa sapere di ritenere non adeguata la normativa attualmente in vigore e spiega che ci saranno provvedimenti del governo nei prossimi mesi: "La norma attuale non è meritocratica, molto meglio il modello francese che prevede una selezione serrata successivamente all'entrata".Continua a leggere

Manovra - contrattare con aziende farmaceutiche Per abolire superticket : Il ministro della Salute, Giulia Grillo aveva chiesto al governo un intervento per abolire il superticket, ovvero la tassa di 10 euro che i cittadini devono pagare su ogni ricetta, per le prestazioni ...

Manovra - nel mirino con aziende farmaceutiche ?Per abolire superticket : Il ministro della Salute, Giulia Grillo aveva chiesto al governo un intervento per abolire il superticket, ovvero la tassa di 10 euro che i cittadini devono pagare su ogni ricetta, per le prestazioni di diagnostica e specialistica.L'idea del ministro è quella di ricontrattare al ribasso con le aziende farmaceutiche i prezzi dei farmaci acquistati dallo Stato, come quello per l'epatite C. Questa contrattazione verrà seguita dal nuovo direttore ...

L’annuncio della ministra della Salute Giulia Grillo : “Aboliremo il suPerticket sanitario” : La ministra della Salute, Giulia Grillo, annuncia l'abolizione del superticket sanitario e prospetta una rimodulazione del ticket, "aiutando innanzitutto le fasce più deboli, come gli anziani". Per trovare le risorse la ministra punta su un taglio agli sprechi sui farmaci: "Lavoriamo a misure per risparmi mirati".Continua a leggere

La battuta del ministro ai Beni culturali Bonisoli : “La storia dell’arte? La abolirei - al liceo era una pena Per me” : Durante un incontro con i sovrintendenti d’Italia, negli uffici liguri di Belle arti, un sovrintendete chiede al ministro Alberto Bonisoli se non sia il caso di rivedere i criteri di selezione e reclutamento dei dirigenti dei musei, considerato che “per gli idonei di storia dell’arte la graduatoria non è ancora finita. E quindi rischiamo di avere tra i dirigenti soltanto storici dell’arte e non architetti o ...