Pensioni | via libera alla Quota 100 | ma il tema dei precoci resta aperto

Manovra 2019 approvata e inviata alla Ue. Sì a pace fiscale e tagli alle Pensioni d’oro : Via libera al decreto fiscale e alla legge sul bilancio. Conte: «Pronti a mandare subito comunicazione a Bruxelles»

Manovra - pace fiscale con aliquota al 20%. A febbraio al via quota 100 per le Pensioni : Nella dichiarazione integrativa la tassazione sul maggiore imponibile Irpef dichiarato nei 5 anni precedenti sarà del 20% con un tetto di 100 mila euro. Lo spiegano fonti della Lega elencando le misure concordate al termine del vertice di maggioranza. Il massimo dichiarabile è di un terzo sull’imponibile dell’anno precedente. L’accordo, spiega una ...

Pensioni a quota 100 - via 5 anni prima con il 25% in meno : i conti età per età : I maggiori vantaggi per chi ha iniziato a lavorare tra 22 e 26 anni, a patto di accettare una rendita considerevolmente più bassa. Si potrà staccare prima, in alcuni casi anche cinque anni e mezzo in anticipo. La pensione, però, subirà un drastico taglio, sino a un quarto dell’assegno. --Le simulazioni realizzate in esclusiva per L’Economia da Progetica, società di consulenza in pianificazione finanziaria e previdenziale, mostrano i ...

Pensioni - con quota 100 via gli ultimi bloccati dalla legge Fornero. Assegni alti - lavoratrici e militari si salvano dal taglio : Circa 400 mila persone che dal 2012 in poi erano rimaste bloccate dalla brusca stretta sui requisiti scattata con la riforma Fornero. Sono loro i primi beneficiari dell'uscita anticipata con...

