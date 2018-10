Pensioni | Governo dà l' OK alla Manovra e a Quota 100 | Salvini ' Azzereremo la

MANOVRA 2019 E RIFORMA Pensioni CON QUOTA 100/ Opzione donna - la richiesta al Governo sulla proroga : QUOTA 100 e RIFORMA PENSIONI nella MANOVRA 2019. sulla proroga di Opzione donna arriva la richiesta di Orietta Armiliato dopo il video pubblicato da Maria Edera Spadoni(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:46:00 GMT)

Riforma Pensioni e Manovra/ Governo : oltre la Quota 100 promessa mantenuta sui vitalizi : Manovra 2019 e Riforma pensioni: con la Quota 100 il Governo comincia a mantenere le promesse sul superamento della Legge Fornero. Intanto va avanti sui vitalizi dei parlamentari(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:56:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ I conti a spanne del Governo su Quota 100 e taglio degli assegni : La RIFORMA delle PENSIONI entra nella Legge di bilancio con Quota 100. Ma ci sarà anche un taglio degli assegni d'oro. Tuttavia non è chiaro di quale entità. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 06:07:00 GMT)MAGNETI MARELLI/ Quel pezzo di "rivoluzione Marchionne" messo in vendita da Fca, di G. SabellaMANOVRA/ I conti sui posti di lavoro "creati" dalle mosse del Governo, di M. Ferlini

Governo - in arrivo Dl fiscale e decreto «taglia-scartoffie». Pensioni - quota 100 da febbraio : In corso il Consiglio dei ministri su decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle Pensioni d'oro un miliardo in tre anni mentre, a sorpresa, nasce un secondo decreto che scorpora dal dl fiscale norme su diversi temi. Secondo i Cinque Stelle sarà un «taglia scartoffie e leggi inutili, con oltre 100 adempimenti in meno per le imprese». Pensioni, da febbraio ...

Pensioni - verso il blocco degli aumenti? I conti che preoccupano il Governo : In assenza di novità legislative dal 1° gennaio 2019 tornerebbe in vigore il meccanismo della perequazione: si tratterebbe...

Il governo mette a punto lo scippo delle Pensioni : La convocazione di un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi ieri sera è giunta inaspettata. Il meeting avrebbe dovuto svolgersi oggi, prima del Consiglio dei ministri che sarà chiamato a varare il Documento programmatico di Bilancio (con i saldi della manovra da inviare alla Commissione Ue) e il decreto fiscale che contiene le misure con le quali i contribuenti potranno sanare le proprie pendenze con il fisco. Ma nel governo gialloverde c'è più ...

Pensioni - Governo verso Quota 100 con finestre 'fisse' : oggi il CdM sulla Manovra : Le ultime notizie sulle Pensioni ad oggi, lunedì 15 ottobre, riguardano il Documento programmatico di Bilancio che dovra' essere licenziato entro la giornata odierna dal Consiglio dei Ministri per l'invio del testo alla Commissione Europea. I tecnici di Palazzo Chigi e dei ministeri stanno lavorando per mettere a punto gli ultimi dettagli e le ultime limature del testo. Per quanto riguarda il superamento della Legge Fornero attraverso Quota 100, ...

Il governo smentisce i rumors : "Non taglieremo le Pensioni sotto la soglia già definita". Ecco chi subirà la decurtazione : Maggiori oneri per 100 miliardi? Bisogna vedere l'arco temporale Sempre in tema di pensioni, per quanto riguarda la contestata "quota 100", il ministro dell'Economia Giovanni Tria, riferendosi alle ...

Pensioni d'oro - il governo stringe i tempi : un decreto per tagliarle : Teleborsa, - governo pronto a tagliare le Pensioni d'oro con un decreto . A dare l'annuncio, lo scorso 13 ottobre, il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ha appunto dichiarato l'...

Pensioni - il governo vuole tagliare anche quelle da 3.500 euro : Il taglio alle Pensioni d'oro cambia forma: non solo perché potrebbe essere inserito nel decreto fiscale di lunedì (quindi entrerebbe subito in vigore), ma anche perché il taglio potrebbe riguardare chi percepisce un assegno previdenziale superiore ai 3.500 euro mensili, e non più 4.500 come inizialmente previsto.Continua a leggere

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Damiano : la proposta del Governo è Quota 102 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100, oggi 14 ottobre. Le parole di Cesare Damiano sulla proposta del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 05:36:00 GMT)

Pensioni e reddito di cittadinanza - Fedeli : ‘Governo - la vostra Quota 100 è contro le donne’ : L’ex ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli ha parlato in XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea) a commento della Nota di aggiornamento al DEF, rivolgendo alcune domande al ministro Paolo Savona. Valeria Fedeli chiede quali investimenti intende fare il Governo visto che, in questo campo, nel DEF, non c’è neppure un euro; poi il suo intervento prosegue toccando i delicati temi del reddito di cittadinanza, ...

Manovra - i ripensamenti del governo : rinvii in vista per reddito e Pensioni E aumenteranno le tasse alle imprese : «Quota 100», reddito e pensioni di cittadinanza non partiranno prima di aprile. Braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 Stelle sulle sanatorie fiscali: due ipotesi allo studio per chi ha evaso fino a 200 mila euro

Pensioni - Governo in difficoltà con Quota 100 : è 'maschilista e sarà esodo degli statali' : Duro confronto tra il vicepremier Matteo Salvini e il presidente dell'Inps, Tito Boeri su Quota 100 e la controriforma Fornero: le Pensioni continuano ad essere argomento 'caldo', una questione che alimenta dibattiti politici particolarmente vivaci. Su Quota 100 la 'bomba' pronta ad esplodere sarebbe direttamente collegata alla Pubblica Amministrazione e la miccia è gia' stata accesa: Boeri ha parlato del 40 per cento di lavoratori statali che ...