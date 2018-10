Pensioni | Boeri | Da nuovi interventi costo da 140 miliardi in dieci anni

Pensioni - Boeri all'attacco : 'In 10 anni 140 miliardi di costi aggiuntivi' : Lunga audizione del presidente Inps Tito Boeri in commissione lavoro alla Camera con molti temi toccati. Non sono mancate le critiche alla Manovra che, secondo Boeri, rischia di essere molto costosa ...

Pensioni - così Boeri "demoliva" la riforma voluta dalla Fornero : Tito Boeri negli ultimi tempi non ha perso occasione per mettere nel mirino la riforma Pensionistica voluta dal governo. Il presidente dell'Inps mettendosi in coda dietro Bruxelles e Fmi ha difeso la riforma Fornero. Il suo giudizio su Quota 100 è stato fin troppo chiaro al punto da profetizzare un buco da 100 miliardi. Ma attenzione: Boeri non l'ha sempre pensata così. E a sottolineare l'incoerenza del presidente dell'Inps è la Verità. Di fatto ...

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e Bankitalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni [VIDEO] non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sara' nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...

Pensioni - 100 miliardi di debito con quota 100? Boeri non chiarisce come sono calcolati : “Aspettate la relazione tecnica” : come sono stati calcolati i “100 miliardi di debito Pensionistico destinato a gravare sulle generazioni future” lo si saprà solo quando verrà pubblicata la legge di Bilancio per il 2019 completa di relazione tecnica. Giovedì il vicepremier Matteo Salvini e i deputati del Movimento 5 Stelle hanno attaccato il presidente Inps Tito Boeri per aver criticato l’intenzione del governo di introdurre “quota 100” per andare ...

Ok delle Camere al Def. Pensioni - l'allarme di Boeri : Via libera di Camera e Senato alla Nota di aggiornamento del Def, che fissa i pilastri della manovra. La maggioranza gialloverde passa a palazzo Madama con 165 sì, 4 voti sopra il quorum richiesto , ...

Pensioni - Boeri su Quota 100 e stop aspettativa di vita : 'Sistema a rischio' : Non ci gira certo intorno Tito Boeri presidente dell’Inps che parlando delle intenzioni del Governo in campo previdenziale boccia sia la Quota 100 quanto l’ipotesi dello stop dell’aumento dei 5 mesi per le Pensioni anticipate [VIDEO] legato al meccanismo dell’aumento dell’aspettativa di vita. Se le due misure fossero approvate insieme ci sarebbe un debito Pensionistico eccessivamente esoso, che andra' a gravare, come da sempre ripete Elsa ...

Pensioni - Boeri : con quota 100 il debito cresce di 100 miliardi : Nuovo duro scontro fra il presidente dell'Inps, Tito Boeri, e il vice premier, Matteo Salvini, che ha invitato l'economista a dimettersi dalla guida dell'istituto e a...