Pelonzi | lutto cittadino per deportazione ebrei e Fosse Ardeatine

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Roma – “Come Partito democratico ci faremo portatori della richiesta di proclamare il 16 ottobre e il 24 marzo giornate di: la prima in memoria dei 1.022deportati dal ghetto di Roma, la seconda in ricordo dei 335 italiani uccisi alle”. Lo annuncia in una nota il capogruppo capitolino Pd, Giulio. “Domani stesso- prosegue- portero’ la questione in apertura dell’Assemblea capitolina con un intervento a cui fara’ seguito un ordine del giorno che sara’ presentato alla prima seduta utile e su cui ci auguriamo di trovare un consenso unanime da parte di tutti i gruppi politici capitolini”. L'articoloperproviene da RomaDailyNews.